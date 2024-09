Dynasty Warriors: Origins – Les hostilités vont bientôt commencer

Dans la nuit du 24 au 25 septembre s’est tenu le State of Play qui n’a visiblement pas marqué les esprits. Certaines annonces ont tout de même su attirer l’attention comme celle concernant Dynasty Warriors: Origins qui, après s’être dévoilé pour la première fois en amont du Summer Game Fest, repointe le bout de son épée et nous donne rendez-vous début d’année prochaine dans un prometteur trailer.

Omega Force est donc de retour avec Dynasty Warriors: Origins, leur saga Musô culte après un neuvième opus qui aura pas mal divisé. Par ailleurs, le studio fait le pari de l’exclusivité current-gen et semble tirer sa révérence à la PlayStation 4 et la Xbox One, certainement pour favoriser la fluidité en jeu et permettre d’afficher plus d’éléments à l’écran sans perdre en performance.

Comme en témoigne ce tout nouveau trailer bourré d’action, Dynasty Warriors: Origins vous mettra dans la peau d’un mystérieux héros sans nom amnésique, maître de guerre, devant livrer une bataille épique contre les combattants les plus redoutables des Trois Royaumes, et de retrouver des personnages historiques comme Lu Bu.

Au cours de vos batailles, vous vous élancerez dans un conflit et combattrez parfois seul, parfois accompagné d’officiers et soldats alliés qui vous permettront de vous lancer à l’assaut d’une horde d’ennemis donnant lieu à des affrontements dynamiques et épiques. De quoi nous tenir en haleine tout au long du titre. Si vous avez aussi besoin d’un temps de pause car vous avez de la peine que votre héros soit en 1 contre 1000, vous pourrez grâce aux officiers commander vos propres troupes et charger les unités ennemies.

Si au contraire vous aimez surtout la castagne, mais que vous voulez quand même laisser du répit à votre héros, vous pourrez incarner un officier allié pendant un certain moment après avoir rempli certaines conditions, histoire de laisser ce pauvre garçon amnésique reprendre des forces.

Récemment, les producteurs Akihiro Suzuki et Tomohiko Sho ont annoncé que la saga avait atteint une étape importante puisque la série entière s’est écoulée à plus de 22 millions d’exemplaires dans le monde, un beau chiffre qui, on l’espère continuera de croître.

Dynasty Warriors: Origins sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X & S et PC (via Steam) le 17 janvier 2025, les joueurs peuvent d’ores et déjà précommander le jeu en version standard ou la version Treasure Box qui inclut le jeu de base, une affiche en toile, la bande originale du jeu ainsi qu’un livre inédit.