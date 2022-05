Dans quelle mesure vos données personnelles sont-elles vulnérables si vous êtes un joueur ?

Si vous jouez en ligne, vous êtes probablement espionné. Les problèmes de confidentialité peuvent être inhérents à la conception du jeu lui-même, comme les jeux qui nécessitent l’accès à votre webcam ou à votre microphone. Certaines entreprises vendent à des annonceurs toutes les informations pertinentes recueillies à votre sujet, et d’autres collectent d’énormes quantités de données pour leurs propres besoins. Il est également difficile de savoir si vos données seront sécurisées sur les serveurs des sociétés de jeu, comme l’ont montré les précédentes violations de données.

Cet article présente certains des problèmes liés à la confidentialité des jeux en ligne. À la fin de l’article, vous trouverez une liste de mesures que vous pouvez prendre pour réduire vos risques de devenir une victime.

Accès à la caméra et au micro

De nombreux jeux multijoueurs nécessitent un accès au micro pour communiquer. Les jeunes enfants, en particulier, peuvent ne pas se rendre compte que le micro transmet tout ce qu’ils disent. Si quelqu’un parle d’informations personnelles dans la pièce, ces informations seront transmises à quiconque les écoute.

De même, de nombreux joueurs diffusent leur contenu en ligne pour les spectateurs, ce qui les expose à des risques similaires. Si leurs informations personnelles (mots de passe ou localisation, par exemple) sont visibles à l’arrière-plan de la vidéo ou sur leur bureau lors du partage d’écran, elles peuvent être volées et utilisées à mauvais escient.

Les logiciels malveillants de jeux en ligne

Un code malveillant peut être inséré dans le jeu lui-même, surtout s’il a été piraté. Ce code est utilisé pour accéder à vos informations personnelles, telles que vos données de connexion, vos mots de passe ou même vos informations de paiement. Essayez toujours d’utiliser un antivirus gratuit pour protéger votre Windows et méfiez-vous des jeux gratuits de développeurs inconnus : ils pourraient s’avérer bien plus coûteux. Malheureusement, personne n’est à l’abri sur internet, alors restez prudent.



Des serveurs mal protégés

Les pirates peuvent pénétrer dans les serveurs de n’importe quelle entreprise sans que vous commettiez la moindre erreur. C’est pourquoi il est important de limiter les informations que vous partagez en ligne et de vous familiariser avec les antécédents des entreprises qui stockent vos informations sensibles. Le piratage de la PlayStation de Sony en est peut-être l’exemple le plus célèbre. Lorsque des pirates ont pénétré dans la base de données de l’entreprise, ils ont eu accès aux informations personnelles de plus de 70 millions de comptes d’utilisateurs, notamment des noms, des mots de passe, des détails de cartes de crédit et des adresses.

Suivi de la localisation

Certains jeux, comme Pokémon GO, suivent votre localisation dans le monde réel, parfois pour vendre ces informations à des annonceurs. Par exemple, si vous fréquentez un certain magasin de vêtements et que le jeu le remarque, il peut demander à l’annonceur de commencer à vous montrer des publicités pour les vêtements de ce magasin. En soi, il s’agit d’une atteinte à la vie privée si vous n’y consentez pas, mais le préjudice serait encore plus grand si ces mêmes données étaient révélées par une faille de sécurité. Vous pouvez atténuer ces deux problèmes en désactivant le suivi de la localisation si possible.

Ubisoft, par exemple, qui possède les franchises Assassin’s Creed et Tom Clancy, affirme respecter la vie privée et la sécurité, mais la société peut enregistrer vos habitudes de jeu à tout moment. Elle peut également enregistrer votre localisation et la quantité d’argent que vous dépensez dans le jeu.

Ransomware dans le jeu

De nombreux joueurs investissent des milliers d’heures dans leurs personnages de jeux vidéo. C’est le cas le plus fréquent dans les jeux massivement multijoueurs comme World of Warcraft. C’est pourquoi de nombreux joueurs voient leur compte pris pour cible : les pirates savent que les gens sont prêts à payer des sommes importantes pour récupérer leur accès. Le ransomware est généralement injecté lorsque les joueurs achètent des power-ups tiers, sans licence, pour améliorer leur personnage.

Keyloggers

Un keylogger est un type de logiciel malveillant qui enregistre toutes vos frappes au clavier pour capturer vos identifiants de connexion. Par le biais d’e-mails ou de messages privés, des pirates se faisant passer pour des développeurs de jeux peuvent proposer du contenu gratuit ou l’accès à la version bêta d’un nouveau jeu. Après vous avoir piégé par ces attaques de phishing, le keylogger enregistre tous les mots de passe ou informations de connexion que vous saisissez, ce qui permet au pirate d’accéder à votre compte. À partir de là, il peut voler vos données personnelles ou demander une rançon pour votre compte.