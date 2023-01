Disney Dreamlight Valley – La roadmap de début 2023 est là !

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé depuis début septembre. Les joueurs ont pu profiter de quelques mises à jour apportant de nouveaux personnages comme Scar ou encore Stitch ainsi qu’un événement pour les fêtes de fin d’année qui vient tout juste de se terminer. Vous êtes envieux de pouvoir vous mettre du nouveau contenu sous la dent ? Rassurez-vous, la roadmap 2023 est là !

Dès le mois de février, Mirabel, l’héroïne du récent Encanto : La fantastique famille Madrigal, débarquera dans la Vallée accompagnée d’un petit bonhomme de neige que l’on connaît très bien : Olaf de La Reine des Neiges ! Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il n’arrive dans le titre puisque Elsa, Anna et Kristoff ont déjà élu domicile dans la Vallée. Un événement lié au 100e anniversaire de la marque Disney sera également disponible, de quoi gagner des accessoires et meubles uniques ! Pas encore de date précise, mais cela devrait arriver dans la première quinzaine de février.

Les mises à jour majeures semblent être déployées tous les deux mois environ puisqu’au mois d’avril, une nouvelle apportera le célèbre roi des animaux : Simba du Roi Lion. Il pourra peut-être tenir tête à Scar, déjà présent dans la Vallée. Quant au Season Pass, il se mettra aux couleurs des parcs Disney.

On retient également qu’au début de l’été, les joueurs pourront enfin lever le secret autour de la mystérieuse Citrouille dans les Terres Oubliées, peut-être une nouvelle princesse ayant perdu un soulier ?

Mais ce n’est pas tout ! Désireux d’alimenter son titre, Gameloft annonce plein de nouveaux contenus pour cette année, à savoir des nouveaux personnages, des royaumes, des accessoires et vêtements en tout genre ainsi que tout un tas de fournitures et meubles sans oublier un mode multijoueur. Il s’agit là d’une fonctionnalité attendue par les joueurs. À la suite d’un sondage sur Twitter, Gameloft avait également déclaré travailler sur l’agrandissement de l’inventaire et la gestion du stock qui n’est quand même pas très optimisé dans le jeu au vu de toutes les ressources disponibles et nécessaires pour accomplir les quêtes des personnages.

Réunissant petits et grands, Disney Dreamlight Valley semble faire de nombreux heureux. Le titre devrait sortir en version 1.0 cette année. Pour l’instant, vous pouvez retrouver vos personnages préférés en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch.