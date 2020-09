Disintegration – L’arrêt des serveurs est imminent

Cette annonce aura surement choqué quelques uns d’entre vous, le mode multijoueur de Disintegration disparaitra dans moins de deux mois. Private Division et V1 Interactive ont annoncé il y a quelques jours l’arrêt des serveurs multi sur toutes les plateformes à partir du 17 novembre 2020, seulement cinq mois après sa sortie.

On vous le rappelle, Disintegration est le premier jeu du studio V1 Interactive, fondé par Marcus Letho, le co-créateur de Halo, et il avait su créer une énorme hype lors de son annonce à la Gamescom 2019. Avec son mélange FPS/STR et son univers complètement ancré dans la science-fiction, le jeu n’aura pas réussi à convaincre les joueurs au-delà de sa campagne solo.

Pourtant son scénario et son concept d’intégration d’un esprit humain dans une machine, et la possibilité de conduire les Gravcycles, semblaient prometteurs. C’est d’ailleurs surement le point négatif le plus reproché au jeu : il fait preuve de bonnes idées mais celles-ci ne sont pas assez développées.

Après une période d’essai gratuite le temps de quelques jours entre juillet et août dernier, Disintegration n’arrivera pas à attirer suffisamment de joueurs et si l’on en croit le Steam Charts du jeu, il n’aura pas dépassé le cap des 600 joueurs simultanés. Un patch est sorti jeudi dernier afin de supprimer la boutique en jeu pour empêcher toute transaction, cependant le studio permet aux joueurs de continuer à utiliser leurs crédits déjà acquis.

“Bien que notre base de joueurs ait montré de l’intérêt pour la campagne solo, le jeu a malheureusement eu du mal à créer une communauté importante nécessaire à une expérience multijoueur convaincante.” – Private Division et V1 Interactive

Pour ce qui est de la campagne solo, celle-ci restera entièrement disponible pour les personnes qui souhaiteraient encore l’essayer, ou celles et ceux qui l’auront appréciée. C’est donc un vrai coup dur pour le studio indépendant V1 Interactive qui voit son premier jeu amputé du mode multijoueur, l’un des meilleurs moyens de faire perdurer un jeu de nos jours.

Une décision difficile à prendre selon le studio, et on comprend pourquoi. Cependant on espère qu’ils sauront se relever et apprendre de leurs échecs afin de nous fournir une expérience digne de ses fondateurs.