Digimon Survive s’ajoute à nouveau à la liste des reports

Ce n’est probablement que notre avis et il est possible que nous fassions fausse route, mais si vous nous demandiez, nous serions tentés de vous dire qu’il n’y a jamais eu moment plus opportun pour créer des rivaux à Pokémon qu’aujourd’hui. La première raison est finalement la plus logique : c’est tout naturellement parce qu’il y a plus de joueurs aujourd’hui qu’il n’y en a jamais eu. Ensuite, c’est aussi parce que le genre « collection de monstres » jouit d’une certaine notoriété, l’occasion donc de profiter de ce facteur, mais aussi de « l’échec » de Pokémon, accusé d’avoir perdu sa magie (ce qui ne l’empêche pas de se vendre par palettes). Serait-ce la chance qu’attendait Digimon Survive ?

Ce n’est pas impossible, d’autant que les créatures de Bandai Namco ne sont pas confinées à la console hybride. Mais avant de pouvoir témoigner, il nous faudra patienter encore un peu puisque le nouveau volet de la série va prendre ENCORE un peu de retard… Surprise ? Non, pas vraiment. En effet, non seulement ça fait à présent des années que le titre annoncé en 2017 se voit reporté, mais en bonus, nous sommes en 2021 et le titre n’a encore rien dévoilé ou presque de ce qu’il nous réserve… Ajoutez donc à cela les divers indices qui laissaient entendre une sortie du soft dans le milieu de l’année 2022 (notamment par le biais des organismes de classification ou les rapports de la TOEI, à qui appartient la licence Digimon) et il ne subsiste quasiment aucun doute…

Donc, ce serait franchement sympa de la part de Bandai Namco d’assumer sa position et d’officialiser son report plutôt que de pratiquer les manœuvres commerciales d’un dealer américain de sous-marins nucléaires… Bref, c’est chose faite. C’est par le biais d’un communiqué sur Twitter que Kazumasa Habu, producteur du jeu, dévoile la nouvelle. Des raisons ? Le bougre reste vague à ce sujet, précisant que le développement nécessite plus de temps sans s’étaler sur le sujet. Mais si le coronavirus peut être une raison valable pour justifier ce délai, nous pensons que l’éditeur (Bandai Namco), observant le succès de la PlayStation 5, s’écharpe à préparer une version à destination de la console star (qui brise des records sous toutes les latitudes).

Mais une fois encore, ceci n’est que notre avis et il est possible que nous ayons tort. Pour le reste, il ne faudra pas attendre Digimon Survive avant le courant de l’année prochaine et il sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch (jusqu’à preuve du contraire). Rappelons également que, malgré notre parallèle avec Pokémon en intro (eh oui, Digimon aimerait probablement bien la place de Pikachu et ses potes à la tête du « game »), Digimon Survive ne sera pas un RPG (comme Cyber Sleuth), mais un jeu de stratégie. Souhaitons maintenant à ce titre de survivre à ses ambitions et aux attentes toujours plus grandes des joueurs.