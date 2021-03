Devotion est enfin de retour à la vente sur le site de Red Candle Games

Eh bien, après moult péripéties, un scandale en Chine, un retrait des ventes sur toutes les plateformes de téléchargement connues, Devotion, l’expérience horrifique de Red Candle Games, est enfin de nouveau disponible à la vente. N’y voyez pas là une quelconque prise de position de Steam, de l’Epic Games Store ou de GOG, non, cette résurrection se fait bien sans ces mastodontes qui pleurent en secret leur propre peur.

On se souvient tous en décembre dernier que GOG, plateformes appartenant à CD Projekt RED, avait annoncé vouloir remettre à la vente le jeu taiwanais maudit, mais des suites de nombreux messages reçus de la part de joueurs chinois et de menaces, avait tout simplement décidé de ne pas donner suite à cette envie soudaine que nous avions saluée, nous autres adeptes de la liberté d’expression.

Sans revenir sur toute l’histoire qui a vu Devotion disparaitre d’un coup d’un seul de toutes les boutiques en ligne, sachez tout de même que tout ceci parte d’une blague fugace en jeu dans laquelle l’un des développeurs comparait le président chinois Xi Jinping à Winnie l’ourson à l’aide d’une petite affiche que l’on peut facilement manquer. S’en est suivi une gronde des censeurs, de nombreux joueurs chinois et d’un review bombing incroyable.

Arriva par la suite une interdiction de commercialisation en Chine puis quelques jours plus tard à l’international. Il faut dire que dans toute cette histoire, nous autres occidentaux n’avons rien fait et avons subi la situation en ne permettant pas eu jeu de se vendre en dehors de ces frontières. Là encore, l’appât du gain et l’immensité du marché chinois ont rendu frileuses nos chères entreprises attachées à nos bonnes vieilles valeurs de liberté.

Si tout ceci vous intéresse, nous avons écrit un article là-dessus, dans lequel on décrypte et analyse cette situation.

Toujours est-il que Devotion est enfin de nouveau disponible à l’achat et que si vous souhaitez vous y essayer, il vous faut vous rendre sur le shop maison de Red Candle Games, seul endroit où vous pourrez dénicher un exemplaire du jeu. Vous pourrez même y retrouver leur premier jeu, adapté en film et en série Netflix d’ailleurs (que l’on vous conseille vivement), l’incroyable Detention.

Devotion est quant à lui vendu en bundle avec son OST pour la bagatelle de 20,68$ US actuellement (au lieu de 22,98), et seul à 16,99$ US. À noter qu’une édition bundle regroupant les deux jeux du studio est en promotion et proposer à 33,56$ US. Le jeu est DRM-free, et peut donc être joué dans le monde entier, et vous offrira la possibilité de le parcourir sous-titrée qu’en anglais pour le moment.

Hello, Red Candle e-shop is now online. https://t.co/smmZxHj7zQ#返校Detention, #還願Devotion and our future projects will all be on e-shop in DRM-free format. We hope to provide a direct and simple purchasing channel for players who’re interested in our games. pic.twitter.com/1SxzBZSiyW — redcandlegames (@redcandlegames) March 15, 2021

Faut-il craquer pour Devotion ?

Alors qu’il est sorti il y a deux ans, c’est une question que l’on peut légitimement se poser, car entre temps, le monde du jeu vidéo de l’horreur a évolué. Devotion est un pur walking simulator se déroulant dans un immeuble taiwanais durant les années 80. On y incarne un père de famille, scénariste, qui souffre d’un manque de reconnaissance de ses pères et dont la vie maritale n’est pas au meilleur.

On traverse alors 7 ans de vie de ce couple qui ont une petite fille atteinte d’une maladie grave. Vous l’aurez deviné, cette épopée ne sera pas de tout repos, car il s’agit bien là d’un jeu d’horreur, à l’ambiance pesante, visuellement impeccable, sachant jouer avec nos peurs les plus primaires et enfantines. Devotion offre une ambiance terriblement glaçante, déformant un quotidien lambda pour lui donner une âme infernale.

Alors oui, vu le pays dans lequel se déroule le jeu, vu le contexte historique de cette époque, forcément il y a un message politique derrière l’œuvre. Mais il est le reflet d’une société qui était alors à l’aube d’un grand changement après des années passées sous un régime totalitaire brutal. Et encore, cela est au second plan, l’important étant ici ailleurs, auprès des personnages et de leur histoire commune.

Red Candle Games a su proposer à l’époque une œuvre effrayante, au gameplpay certes très classique, mais réservant tout de même son lot de surprise. On est loin des petits jeux indépendants blindés de jumpscares qui fourmillent actuellement sur les différents shops à des prix défiant toutes concurrences et qui sont très souvent très moyens, voire totalement médiocres.

Avec Devotion vous retrouverez l’essence même de l’horreur psychologique, avec ce côté très asiatique de la chose. Jouant ainsi sur l’appréhension de ce qu’il peut se passer, mais aussi beaucoup sur l’atmosphère sonore et visuelle. Alors même deux ans après, on ne peut que vous le conseiller, et cela sans prendre en considération le soutien que l’on apporte au studio. D’ailleurs, leur première œuvre, Detention, est aussi une petite pépite que les amoureux du genre se doivent d’expérimenter au plus vite !