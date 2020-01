Devil May Cry 3 Special Edition – Dante passe en mode Free Style !

Un mode inédit à la Nintendo Switch pour Devil May Cry 3 Special Edition.

Après un cinquième opus acclamé par les joueurs et par les critiques, Devil May Cry revient sur nos consoles avec un portage d’un de ses épisodes cultes. Et il ne s’agit ni plus ni moins que de l’un des opus les plus appréciés de la licence (avec le 1), Devil May Cry 3, qui va avoir droit à son portage sur Nintendo Switch avec Devil May Cry 3 Special Edition. À cette occasion, les développeurs viennent de dévoiler un tout nouveau mode exclusif à la version Switch, le mode Free Style.

Depuis presque un an maintenant, la série culte d’Hideki Kamiya (qui a aussi travaillé sur la série Resident Evil) voit ses jeux originaux être la cible de nombreux portages sur la console de Nintendo. Bonne ou mauvaise chose, chacun son avis, mais il faut reconnaître que ces portages ont permis d’offrir une seconde jeunesse à cette série. Toutefois, ce n’est pas ce qui nous intéresse ici. Découvrons ensemble le mode Free Style.

Un peu à la manière de Devil May Cry 5, il sera dorénavant possible de changer son style de combat en pleine partie et non pas juste entre les missions. Une fonctionnalité qui peut pour certains paraître évidente, mais qui n’a pourtant vu le jour que dans Devil May Cry 4. Ainsi, une simple pression des touches directionnelles permettra aux joueurs de switcher entre le style Trickster, Royal Guard, Gunslinger et Swordmaster, puis plus tard dans l’aventure Doppelganger et Quicksilver.

Pour rappel, Devil May Cry propose des combats endiablés se basant sur des enchaînements de combos variant selon le style de Dante. Les six styles mentionnés auparavant représentent donc six palettes de coups différents ayant chacune leur efficacité sur certaines catégories de démons. Pouvoir en changer à volonté va donc offrir une plus grande liberté d’action aux joueurs. Les développeurs précisent néanmoins que plusieurs autres nouveautés vont être annoncées, le 30 janvier et le 13 février prochain.

Devil May Cry 3 Special Edition est prévu pour le 20 février sur le Nintendo eShop.