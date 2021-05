Destruction AllStars – Des bots ajoutés seront de la partie

Lucid Games nous avait régalés en février dernier avec l’arrivée du jeu Destruction AllStars, un mélange subtil entre Destruction Derby et Fortnite. Le but ici était de dégommer un maximum d’adversaires dans le temps imparti, rassemblant un nombre assez conséquent de héros avec leurs particularités et leur véhicule attitré. Destruction AllStars avait tout pour lui permettre une entrée pour le moins fracassante dans le monde du multijoueur.

Seulement, la pénurie qui a touché la PlayStation 5 a également des conséquences sur les jeux qui l’accompagnent. Et c’est ici malheureusement le cas pour ce titre. En effet, dès lors qu’on parle de jeux multi, il doit y avoir également derrière une communauté solidement implantée pour vous permettre une expérience des plus agréables.

Le nombre de PS5 est si limité que le jeu souffre d’affluence insuffisante et à certains moments de la journée, les matchmaking se font difficilement. C’est d’ailleurs pourquoi les développeurs ont décidé de rajouter des bots lors des recherches de parties. Ils ont d’ailleurs fait leur annonce sur Reddit (traduction libre) :

“Avec une communauté de la taille de Destruction AllStars, répartie dans le monde entier, nous avons des heures de pointe et des périodes d’activité peu nombreuses des joueurs pour le matchmaking en ligne. (Les pics se situent autour de UTC 16h00 – 22h00 en semaine et de 14h00 UTC à 1h00 le week-end.) Nous voulons nous assurer que les matchs sont remplis à pleine capacité avec autant de vrais joueurs que possible, mais s’il manque un certain nombre de joueurs lors de la file d’attente pour un match, les robots IA prendront les places restantes. Le seul mode où on ne pourra pas jouer avec des bots est le mode de jeu Blitz, car il s’agit d’un mode compétitif.”

Ces mots nous ramènent directement donc vers la pénurie à laquelle Sony doit faire face, bien que le boss de Sony Interactive Entertainment ait voulu nous rassurer en déclarant que les scalpers pourraient être contrés via des sites faits exclusivement pour l’achat de la PS5. Nous pouvons cependant nous interroger sur l’ajout de bots, car il faut tout de même savoir que la PlayStation 5 s’est vendue à 7,8 millions d’exemplaires.

Nous pouvons donc en tirer un questionnement : s’agit-il d’un problème de console ou d’un genre qui peine de plus en plus à trouver son public ? N’hésitez pas à échanger avec nous dans les commentaires !