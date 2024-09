Depth Loop – Kemco reprend du poil de la bête

Loups-garous, voyante, chasseur, villageois ou petite fille, ces rôles vous disent forcément quelque chose, et pour cause, un jeu vendu à plus de 5 millions d’exemplaires à travers le monde : Les Loups-Garous de Thiercelieux. Il faut croire que les petites cartes imaginées par Philippe des Pallières et Hervé Marly il y a bientôt 23 ans de cela ont marqué nos générations, et n’ont pas manqué de s’exporter à d’autres milieux.

Ce fut le cas des japonais de Kemco avec Raging Loop, un titre sorti en 2017, directement inspiré du célèbre jeu de société. Et il faut croire que le succès de ce visual novel a réveillé les villageois du studio, puisqu’un nouvel opus nommé Depth Loop vient d’être annoncé par les équipes, mais il va falloir sortir les tenues de plongée.

Depth Loop reprendra dans les grosses lignes le même concept que son prédécesseur, tout en changeant son univers et ses personnages. Ce nouvel opus nous emmènera traquer du loup-garou dans les couloirs d’une base scientifique au beau milieu de la mer. Et si Kemco tient tant à rappeler sa meute, c’est parce qu’un dénommé Jiro Hishii, aux manettes sur Time Travelers et producteur pour le jeu d’énigmes 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, vient tout juste de signer au studio, et son expérience permettra aux équipes de pousser leurs mécaniques encore plus loin.

En effet, Depth Loop va s’inspirer de la série de pièces de théâtre DEPTH de Jinrou TLPT. Encore tirée du jeu de société, cette pièce en improvisation permet au spectateur d’assister à une fin de spectacle différente à chaque représentation, puisque les comédiens sur scène tirent des cartes différentes à chaque représensation. On ignore si cette inspiration poussera Kemco à proposer plusieurs fins au scénario, mais nous restons toujours certains que les équipes comptent ici rendre un hommage encore plus grand aux Loups-Garous de Thiercelieux que dans Raging Loop.

Aucune date de sortie ni aucune plateforme n’a été annoncée, mais à en déduire le parcours de son grand frère, les loups-garous de Depth Loop mangeront à tous les râteliers. On espère que le genre du visual novel continuera de nous plonger dans ses belles coutumes, et l’on attend avec impatience de quel bois se chauffent les bêtes qui nous attendent sous l’océan.