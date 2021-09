Deltarune – Le chapitre 2 arrive enfin pour l’anniversaire d’Undertale

Undertale. Quel doux son à nos oreilles. Ce fameux rpg en avance sur son temps sur bien des aspects… Et en ce 15 septembre 2021, ce sont les 6 ans d’Undertale que nous fêtons. Déjà 6 ans et les échos de ce jeu indépendant résonnent encore dans la sphère vidéoludique. Après le succès indéniable que fut Undertale, Deltarune, la suite plus que spirituelle toujours développée par Toby Fox a vu le jour en octobre 2018. Étant donné que Toby Fox a décidé de rendre son jeu aussi attendu que la nouvelle saison d’une série Netflix, c’est par chapitres que l’on reçoit Deltarune. Et le chapitre 2 sort enfin.

Lors de la conférence pour les 6 ans de la sortie d’Undertale, Toby Fox répondait aux questions du site Fangamer, dont les membres rejouaient au chapitre 1 de Deltarune pour l’occasion, c’est ainsi qu’il a annoncé l’arrivée du chapitre 2. Comme pour le premier, il sera totalement gratuit et disponible sur PC, avant de pouvoir s’exporter sur console. Comme précisé sur le site officiel du jeu, ce chapitre 2 est loin d’être le dernier, même si c’est le seul en état de sortir pour le moment.

Le trailer étant très court (environ 30 secondes), nous n’avons encore que très peu d’informations sur la suite de Deltarune, si ce n’est que Kris et Susie, les deux protagonistes du chapitre 1, sont repartis pour un tour.

Il ne sera pas obligatoire d’avoir fait le chapitre 1 de Deltarune pour lancer le deuxième. Malgré tout, cela est très fortement conseillé, surtout pour synchroniser votre ancienne sauvegarde, et que votre partie soit la plus cohérente possible. Deltarune chapitre 2 sortira samedi 18 septembre à 2 heures du matin (heure française), on espère que notre attente de presque 3 ans aura valu le coup !