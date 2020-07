Toby Fox (Undertale) réalise le nouveau clip de Chip Tanaka

Si vous naviguez dans l’univers du jeu vidéo et avez la curiosité d’aller voir ce qu’il s’y passe au-delà des rayons des AAA, les deux noms cités en titre ne devraient pas vous être inconnus. Toby Fox est en effet le héros à qui la planète indé sera éternellement reconnaissante pour Undertale. Quant à Hirokazu “Chip” Tanaka, c’est une légende vivante du sound design jeu vidéo et de la musique chiptune.

Egalement connu sous le nom de Hip Tanaka, Hirozaku Tanaka, 63 ans, a en effet débuté sa carrière à la fois dans le hardware et le software : il concevait des puces électroniques relatives au rendu sonore des jeux, mais également les effets sonores de ces même jeux. Dès 1980, il travaille chez Nintendo, et œuvre au sound design de Donkey Kong.

Très vite, il se voit confier en plus de son travail de sound designer la composition des bandes originales des jeux. On lui doit ainsi les musiques de Donkey Kong 3, Metroid, mais aussi, plus tard, de la série animée Pokémon. Tanaka fait aussi partie de la petite équipe qui a imaginé le Game Boy, et on lui doit en grande partie l’idée de la Game Boy Camera, le premier appareil photo numérique grand public au monde !

Bien qu’unanimement reconnu par le métier, Hirozaku Tanaka ne sortira son premier album, Django, qu’en 2017. Et c’est à l’occasion de la sortie de son deuxième album (en presque 40 ans de carrière !) qu’il a travaillé avec Toby Fox sur le clip de Hammerhead Shark Song, dernier single en date.

Le clip, en noir et blanc, est à la fois surréaliste et complètement imprégné de l’ambiance Undertale ! Il aurait d’ailleurs été réalisé sous GameMaker, l’outil qui avait déjà servi à Toby Fox pour réaliser son RPG. Une très bonne occasion en tout cas de découvrir les univers de ces deux artistes qui ont, chacun à leur manière, marqué l’industrie.