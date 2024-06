Deer & Boy – Plongée onirique dans ce cinematic plateformer

Le Summer Game Fest fut surtout l’occasion de découvrir quelques futures perles du jeu vidéo indépendant, car bien des éditeurs de premier plan préfèrent aujourd’hui miser sur leur propre conférence plutôt que de devoir débourser quelques gros deniers pour participer à l’événement de Geoff Keighley. Ce dernier a d’ailleurs introduit sa conférence en taclant au passage une industrie qui licencie à tour de bras, tout en mettant en avant la diversité de l’offre offerte par des studios modestes qui n’ont pas les moyens des grosses majors. Quand on connait le personnage, on ne peut pas y avoir autre chose que l’expression de sa frustration avant tout, car il n’a jamais été particulièrement un fervent défenseur de la cause indépendante ou des conditions de travail des développeurs par le passé. Mais passons, puisque ce qui nous intéresse ici est bien un jeu qui fut révélé via un trailer lors de l’événement, un certain Deer & Boy.

Présenté comme un cinematic plateformer, Deer & Boy nous propose d’incarner un jeune garçon qui fuit sa réalité en partant sur les routes. Il va y croiser un petit faon qui vient de perdre sa mère et qui se retrouve seul comme son homologue humain. Tous deux vont sympathiser et s’apprivoiser pour faire un bout de chemin ensemble, avant qu’une réelle amitié ne les lie et les rendent inséparables. Vraiment joli et inspiré artistiquement, le jeu est un mélange de séquences de plateformes durant lesquelles nos deux compères vont s’entraider pour progresser, et de cinématiques qui vont probablement mettre la larme à l’œil à nombre de joueurs.

L’une des particularités de Deer & Boy est qu’il se déroule sur plusieurs années, ainsi le jeune garçon comme le faon vont grandir et le gameplay va lui aussi évoluer au fur et à mesure que le temps passe. Et ce ne sera pas de trop, car d’étranges créatures semblent en vouloir à notre duo qui va devoir plus que jamais miser sur leur lien d’amour pour s’en défaire. Le titre développé par Lifeline Games est prévu pour sortir cette année sur PC (Steam) et s’annonce comme réellement enchanteur.