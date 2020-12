Dead by Daylight – Les fêtes de Noël s’annoncent sanglantes

Après nous avoir offert deux cadeaux pour le prix d’un, avec le dernier tueur en date qui officialise le premier duo de Dead by Daylight, le jeu asymétrique nous revient avec de nombreux ajouts liés aux fêtes de fin d’année. Et Behavior ne regarde pas à la dépense pour réunir tous ses ajouts au titre dans une large mise à jour festive, incluant une nouvelle collection de cosmétiques, de nouveaux reworks de map et un calendrier de l’avent à l’intention des survivants quotidiens.

En effet, chaque jour, un bonus de connexion vous attendra sur le menu enneigé de Dead by Daylight, allant du généreux don de points de sang (monnaie commune du jeu), à des petits paquets d’éclats irisés qui vous permettront d’acheter les nouveaux tueurs. De plus, chaque semaine le site officiel nous partage deux codes utilisables sur une courte période, les premiers étant “NAUGHTYSTOCKING” et “SNAPSNAP” qui débloqueront deux charmes, l’un pour tueurs et l’autre pour survivants.

Mais si d’aventure, vous étiez déjà lassé de vos anciennes tenues de Noël et souhaitiez renouveler votre garde-robe événementielle, une toute nouvelle collection de cosmétiques dénommée Holiday Horror vient tout juste de débarquer sur la boutique de Dead by Daylight. Ces costumes flambant neufs gratifieront Ace, Zarina, Jake, Claudette, Dwight et la nouvelle survivante Elodie, de ridicules pyjamas de saison (mentions spéciale pour le Dwight-in-a-box aussi ridicule que visible).

Tandis que deux tueurs s’habillent chaudement pour la fin d’année, les Jumeaux qui obtiendront leurs premiers skins rares, sans oublier le sublime costume légendaire du Trappeur, qui modifie son apparence pour le transformer en un terrifiant Krampus à la hotte bien fournie.

Pour finir, l’on n’arrête plus le passage de Dead by Daylight à la nouvelle génération, grâce à l’ajout de cartes totalement mises à jour graphiquement et retravaillées, dont la map d’Ormond plongée dans un blizzard de circonstances.

Après donc une première partie de l’année plutôt calme dans votre titre horrifique multijoueur préféré, Dead by Daylight nous revient en force depuis le dernier Halloween, en multipliant les événements et annonces qui changent radicalement l’expérience de jeu pour sa quatrième année ; très probablement poussé par le vent de la nouvelle génération de consoles, qui demande à tous les jeux PS4 et Xbox One ayant été portés sur leurs petites sœurs de pousser leurs limites afin de rester au niveau.

Rendez-vous donc sur les serveurs de Dead by Daylight tout le mois de décembre, afin de profiter de tout vos cadeaux sous un crochet couvert de tripes en guise de sapin enguirlandé. Joyeuses fêtes sanglantes !