Daemon X Machina permet à présent le cross-save

Ça va faire un moment qu’on n’a pas rejoué à Daemon X Machina. C’est vrai, à part son mode histoire catastrophique, il était plutôt sympa et il est un des rares jeux sérieux permettant aux joueurs Switch de piloter des méchas ! Cependant, honnêtement, dès la sortie de notre test, on est passé à autre chose. On a raté de nombreux événements, divers ajouts comme des éléments cosmétiques et de nouvelles quêtes. Même la sortie d’une version PC en fin d’hiver dernier nous est passée sous le nez ! Mais ce n’est peut-être pas votre cas et peut-être que seule l’éventualité de subir à nouveau le mode histoire vous a retenu de l’acheter. Rassurez-vous, vous pouvez à présent céder à vos pulsions !

Effectivement, que vous jouiez principalement sur PC ou Nintendo Switch, vous pouvez dès à présent passer d’un support à l’autre avec la sauvegarde de votre choix pour poursuivre le combat contre les Immortels. Ainsi, libre à vous de préférer vous installer sur votre ordinateur pour de longues sessions ou jouer depuis votre lit ou dans les transports en commun avec la console hybride !

Cette nouvelle, c’est Marvelous qui nous la partage directement sur son site officiel (disponible dans les sources au pied de l’article). L’éditeur indique que pour en profiter, il vous suffit de connecter vos 2 supports à votre cloud Steam et dès lors, votre sauvegarde pourra être utilisée sur les deux supports afin que vous puissiez poursuivre le combat comme il vous chante. Une solution bien plus souple donc qu’un vrai mech !

Alors, qu’en dites-vous ? Jouez-vous à Daemon X Machina sur Nintendo Switch ou via Steam sur PC ? Que vous préfériez un support ou l’autre, vous pouvez dans tous les cas profiter des 2 depuis aujourd’hui (enfin, à la condition que vous possédez le jeu sur les 2 solutions, ça va de soi).