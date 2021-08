Critique Streets of Rage 4 Mr. X Nightmare (DLC) – De la rue à l’arène

C’est indéniable, Streets of Rage 4 a sauvé marqué l’année 2020. Profitant d’une rare synergie de trois studios francophones (Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games), le titre a relevé le défi ardu de satisfaire toute une génération de joueurs en manque de castagne format beat’em up 2D. Et pourtant, qu’il est difficile de dépoussiérer une licence du passé, n’est-ce pas Alex Kidd ?

Fort de son succès et de ses plus de 2,5 millions de ventes, Dotemu (un des développeurs donc mais également éditeur) ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite prolonger la bagarre d’un round supplémentaire par l’intermédiaire d’un contenu optionnel. Intitulé Mr X Nightmare, le DLC est disponible depuis le 15 juillet dernier sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC au prix de 7,99€. L’occasion de retourner dans les rues et de remettre des mandales à tous les passants (surtout aux punks à crètes).

La survie en mode Rogue-like

Faisons rapidement le tour des ajouts du DLC avant de s’attarder davantage sur notre ressenti. Concrètement, Streets of Rage 4 Mr.X Nightmare apporte trois nouveaux personnages jouables (qui sont en réalité des boss de l’aventure principale), des armes, des attaques, et surtout un mode inédit nommé Survie. Pas d’histoire supplémentaire, ni même de vrai niveau au programme donc : première déception.

Libre à vous de (re)parcourir le mode scénario avec Estell Aguirre, Max Thunder ou Shiva, au gameplay différent des autres héros. Mais le réel intérêt du DLC est bien ailleurs, il s’agit du mode Survie qui s’apparente à un mode arène avec un soupçon de Rogue-like.

En ces lieux, vous combattrez des vagues d’ennemis de plus en plus nombreux et féroces via un système de palier. Mais là où le mode se montre un peu original, c’est par les bonus. En effet, une fois un palier débarrassé de ses vilains, vous pourrez choisir un bonus permanent pour vos prochains combats. Meilleure attaque, bonus d’état, aide d’un allié, tout est en aléatoire. Clairement, ces avantages sont d’une aide précieuse, pour ne pas dire vitale, si vous souhaitez faire le meilleur parcours. Ainsi, chaque run est plus ou moins unique même si une certaine redondance pointera le bout de son nez après seulement une poignée d’heures.

Toujours plus de bagarre !

Autre aspect intéressant : les nouvelles attaques à débloquer. Plus vous vous enfoncerez dans les bas-fonds, plus vous gagnez des points, points qui permettent de débloquer de nouvelles capacités pour vos personnages.

Clairement, Streets of Rage 4 Mr X Nightmare est destiné aux joueurs qui ont adoré le jeu principal et qui veulent toujours plus de bagarre. Pour les autres, difficile de trouver son compte de par le manque de variété et d’expérience de jeu. Tout est pensé pour affronter vite et bien, pour relever toujours plus de défis et battre des records. Le peu de nouveautés apportées vont essentiellement contenter les aficionados du genre. Et même au-delà de ce constat, on n’échappe pas à une redondance trop vite présente après quelques runs. Vous l’aurez compris, on ne vous le recommande seulement si vous avez aimé le jeu et que les poings vous démangent encore.