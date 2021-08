Critique Psychonauts 2 – Une psychothérapie originale basée sur le rire

Il y a seize ans de cela sortait Psychonauts, un jeu de plateforme complètement loufoque qui a retourné le cerveau des joueurs. Son gameplay et son univers complètement déjanté a su conquérir le cœur des joueurs malgré le fait que ce mélange jeu d’aventures et de platformer n’avait plus forcément le vent en poupe à sa sortie. Et alors que tout le monde s’attendait au début d’une nouvelle licence à succès, le jeu du studio Double Fine Productions a disparu comme il était apparu, sans laisser la moindre trace d’un possible Psychonauts 2 pourtant réclamé par les joueurs.

C’était néanmoins le cas jusqu’en 2015, puisque 10 ans après le premier opus Psychonauts 2 est enfin annoncé. Mais il aura malgré tout fallu prendre son mal en patience puisqu’il aura fallu six ans de développement, et pas mal de galères, pour que nous puissions enfin connaitre la suite des aventures de Razputin. Ce second opus sera-t-il a la hauteur après 16 ans d’attente pour les joueurs, ou finira-t-il dans un coin de notre cerveau comme une énième déception ?

(Critique de Psychonauts 2 réalisée à partir d’une version PC fournie par l’éditeur)

Prenez place sur le divan

L’un des challenges les plus complexes pour un développeur lors de la création une suite est de réussir à innover sans pour autant bousculer entièrement les fondements du jeu et, de préférence, en donnant une véritable raison au héros de repartir à l’aventure. Après le succès de Psychonauts, il n’est pas étonnant de voir une suite sortir et après toutes ces années d’attente, il est clair que les développeurs ont bien pris le temps de peaufiner leurs scénarios ainsi que les points forts du jeu.

Cette fois-ci finit le camp d’entrainement pour Razputin, notre héros, ce dernier se retrouve directement plongé dans la base des Psychonauts, un groupe d’agents qui interviennent dans différentes situations en utilisant des dons psychiques et en s’infiltrant dans les cerveaux des gens. Malgré son grade de stagiaire, notre jeune héros va très vite se retrouver confronté à une méchante cauchemardesque, Maligula. Un scénario assez convenu mais qui comme le premier est bien plus profond qu’il n’y parait.

Si le scénario se veut un poil plus poussé que dans le premier opus, il ne se fait pas au détriment de l’humour qui représente un véritable pilier de la licence Psychonauts. Comme pour son prédécesseur, Psychonauts 2 est doté d’un aspect comique indéniable, tantôt dans le burlesque, tantôt dans le cartoonesque, offrant de véritablement séances de musculation aux zygomatiques des plus jeunes et des adultes. Attention, nous ne parlons pas de simples soufflements de nez ou d’un bref sourire mais bel et bien de vrais rires. qui parlerons.

Tout dans ce jeu respire la bonne humeur que ce soit dans ses niveaux au design complètement déjanté, aux personnages et à leur humour désopilant, ou encore les dialogues écrits avec brio. Certes le jeu ne dispose pas de VF audio (et cela semble en déranger certains) mais la VO est magistrale. Ceci dit, ne vous laissez pas duper par cette grosse dose de bonne humeur, Psychonauts 2 sait aussi se montrer profond en abordant des thèmes complexes voire dur tel que l’abandon, la perte, la peur de l’échec est bien d’autres.

Déjà bien présent lors du premier jeu, Psychonauts 2 n’en oublie pas son thème principal à savoir la psychologie humaine et les troubles associés. Le joueur va ainsi être confronté tout au long du jeu à de nouvelles pathologies mentales avec à la clé, son lot de réflexion et parfois de questionnement. Qu’on se le dise, ce second opus ne gagnera pas un prix pour son scénario, mais il reste pour autant agréable à parcourir et les thèmes abordés devraient satisfaire aussi bien les vétérans, qui comprendront les références subtiles, que les nouveaux venus.

Ça vous dérange si je fouille votre cerveau ?

Psychonauts 2 reste fidèle à son prédécesseur, mais quand est-il de l’innovation ? Si la forme reste la même, les développeurs de Double Fine Productions ont très bien compris que les exigences de 2021 n’étaient pas les mêmes que celle de 2005, et ils ont su adapter leur gameplay, bien que tout ne soit pas parfait. Soyons clair, le gros du travail consiste plus à un remaniement du gameplay plutôt qu’à une refonte totale, les habitués de la série ne seront pas dépaysés.

Mais en même temps pourquoi modifier un système qui marche ? Le gameplay de Psychonauts premier du nom était déjà plus qu’efficace, il est donc normal qu’une grande partie de ce dernier se retrouve dans ce nouvel opus, tout en apportant quelques nouveautés avec l’ajout de capacités inédites. Bien qu’intéressantes, nous regrettons que certaines de ces nouvelles capacités ne soient utiles qu’à certains moment précis, comme par exemple la clairvoyance, qui ne sera utile que dans certains cas spécifiques.

Il aurait été intéressant de voir ces aptitudes être utilisées dans plus de situations, pour apporter un plus grand champ de possibilités notamment dans les énigmes ou les combats de boss. Il est d’ailleurs là le seul vrai défaut de Psychonauts 2 : sa prévisibilité. En utilisant toujours les mêmes codes et fonctions dans l’aventure, le joueur s’habitue très vite à la totalité des mécanismes du jeu. Il en résulte forcément un challenge qui est en deçà des exigences du joueur, qui ne voit dans les énigmes ou les combats qu’une répétition de process qu’il connaît par cœur.

Un constat qui est vraiment dommage car le jeu regorge de très bonnes idées que l’on découvre au fil des niveaux, et qui préserve l’intérêt du joueur. Mais ces séquences ne sont jamais réutilisées par la suite alors même que parfois on en voudrait plus. Bien que cette prévisibilité puisse quelque peu vous rebuter, le gameplay reste malgré tout efficace et aura l’avantage de convenir à de jeunes joueurs. Il est indéniable que si le gameplay peut paraître basique, la créativité de l’équipe éloigne toute possibilité d’ennui durant l’aventure.

L’ensemble est bien plus intéressant que dans le premier opus, notamment en terme de combat qui sont bien plus rythmés et avec un roster d’ennemis plus varié. Donc bien qu’imparfait l’aventure reste néanmoins bien plus que satisfaisante, et arrivera même à vous surprendre.

Cela ne fait aucun doute, Psychonauts 2 surpasse en tout point son prédécesseur. Bien qu’il puisse paraître enfantin au premier abord, le jeu se dévoile vite être d’une grande richesse aussi bien en termes de gameplay (bien que perfectible) que de scénario. Le plaisir de jeu est présent et c’est surtout dans sa créativité que le jeu arrive à marquer des points, proposant de nombreuses idées originales, tant dans les niveaux, les dialogues et que dans la musique.

Psychonauts 2 est l’occasion parfaite de renouer avec un style de jeu accrocheur et qui conviendra à tous. De plus, le jeu ne se veut pas élitiste et permet même aux joueurs découvrant la série par cet opus de se sentir impliqués et de prendre du plaisir sans jamais avoir joué à l’opus précédent. Et s’il faut encore un argument en sa faveur, l’humour présent tout au long du jeu est à lui seul une excellente raison de se laisser tenter.