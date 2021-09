Critique Lost in Random – Un jeu qui ne laisse rien au hasard ?

Pour les éditeurs et les développeurs, lancer une licence est toujours un processus compliqué qui, malgré toutes les précautions possibles, repose en partie sur un peu de hasard. Le jeu va-t-il être éclipsé par une autre sortie ? Le public va-t-il se laisser tenter par cette franchise ? Tant d’aspects qui ne reposent pas sur les qualités même du jeu, mais sur sa présentation et sur de la chance. Et bien que directement édité par EA, Lost in Random n’échappe pas à ce processus, même si ce jeu d’aventure semble se rire du hasard.

Proposant un univers à la fois majestueux et complètement détaché de notre réalité, ce jeu d’action/aventure nous invite à suivre l’aventure de Paire dans une horrible histoire d’enlèvement, l’obligeant à parcourir les six Royaumes d’Aléa, un monde où les jeux et le hasard régnaient autrefois en maitre. Avec son concept original, la seule véritable question à se poser est de savoir si Lost in Random a su aller au bout de son idée ou si ce dernier n’a pas su tirer les bonnes cartes afin d’assurer sa réussite.

(Critique de Lost in Random réalisée sur Nintendo Switch à partir d’une version fournie par l’éditeur)

Une aventure qui se joue sur un coup de dé

Vous l’aurez surement déjà compris, la grande force de Lost in Random repose sur son univers qui sort des sentiers battus. Le jeu arrive à nous offrir une dystopie se basant sur un semblant de hasard et un monde autour des six faces d’un dé. Il faut rappeler que les développeurs suédois de Zoink en charge de ce jeu n’en sont pas à leur premier essai. En effet, il nous avait déjà ravis les mirettes, il y a de cela quelques années avec l’excellent Fe, qui possédait aussi un univers bien à lui.

Bien entendu, la thématique de l’univers reposant sur un jeu de hasard n’est pas quelques chose de totalement inédit et a déjà été utilisée à quelques reprises. Pourtant, nos amis suédois ont su donner une vraie patte à ce concept tant dans le visuel que dans l’histoire. On ne compte pas non plus le nombre d’inspirations/références qui ont su forger cet univers unique. Ainsi, ne soyez pas surpris si certains personnages vous font penser à du Tim Burton, même si la principale inspiration provient surement des œuvres de l’illustrateur australien Shaun Tan.

En ce qui nous concerne, plus que l’univers, c’est l’histoire et le voyage proposés qui nous ont conquis. Nous jouons Paire, une jeune demoiselle, qui part à la recherche de sa sœur Impair enlevée par la méchante reine d’Aléa. Afin de la refaire revenir auprès d’elle, notre héroïne va devoir parcourir les six royaumes de ce monde accompagnés de Décisse. Rare survivant de son espèce après la grande guerre, ce dé vivant contient d’immenses pouvoirs qui viendront en aide à Paire.

Mais c’est là que les choses deviennent intéressantes, ce monde et chacun des royaumes sont conçus sur la face d’un dé qui influence fortement ses habitants. Par exemple, Doubleville est un royaume en constante dualité où deux villes sont en totale opposition et où tous les habitants ont une double personnalité. Troyaume quant à lui est le siège de conflit entre des triplés qui veulent diriger le royaume seul. Et tout cela donne forcément lieu à des situations dingues, voir grotesques qui renforcent le plaisir de la découverte.

Surtout que chacun des six royaumes regorge de personnages attachant set de quêtes secondaires assez amusantes, le joueur en aura ainsi pour son argent et n’aura pas l’impression de passer dans des mondes vides d’intérêt. De plus les développeurs ont cherché à varier le ton tout au long du jeu, si les premiers royaumes semblent crouler dans la misère, d’autres au contraire seront très colorés et cacheront un mal plus enfoui. Un sentiment de variété qui se fera aussi ressentir dans la musique qui est pour le moins sublime.

Lost in Random arrive à proposer un univers cohérent et captivant qui parvient à se renouveler. Concernant la version Switch en elle-même, elle tient la route bien que quelques bugs aient pu troubler notre partie sans toutefois la gâcher. Il est certain que de futures mises à jour viendront corriger ces bugs qui sont pour la plupart des bugs de collision.

Viens jouer ta vie à Pile ou Face

Avec tous ces royaumes différents, il n’est pas étonnant que tout ne tourne pas rond dans Aléa, surtout si c’est un dé. La Reine et ses sbires ne vont pas faciliter la tâche à Paire et son compagnon Décisse au cours de leur aventure. Il n’est donc pas rare que Paire soit obligée de se défendre afin de survivre. Mais ne l’oublions pas, nous jouons une petite fille qui n’a rien d’une guerrière avec son pauvre lance-pierre.

C’est ici qu’entre en jeu Décisse qui sera sans conteste votre meilleur ami dans cette aventure. En plus de pouvoir se faufiler dans des lieux inaccessibles durant l’exploration, Décisse est un véritable arsenal durant les combats. Tout le système de combat de Lost in Random va reposer sur le hasard et une bonne stratégie de votre part avant les combats. Pour faire simple, Décisse à l’aide de cartes magique peut octroyer des pouvoirs à Paire, lui permettant ainsi de vaincre ses adversaires qui sont tous tiré des pièces d’un échiquier.

Récupérables au cours de l’aventure, ces cartes vous permettront d’obtenir différents pouvoirs et diverses combinaisons d’attaque ou d’armement à utiliser durant vos affrontements. Toutefois, votre deck est limité à 15 cartes maximum, il faudra donc réfléchir intelligemment pour avoir le rendre le plus efficace, surtout en fin de partie lorsque les combats deviennent plus ardus. Mais il ne faut pas oublier que tout repose sur le hasard dans ce monde, et il en va de même pour vos combats.

Bien que vous ayez composé le meilleur deck, les cartes présentes dans votre main seront tirées au hasard depuis votre main, vous obligeant à adapter votre stratégie à la situation. Et même quand vous avez votre stratégie rien n’est encore joué ! En effet, pour activer vos cartes il faudra lancer Décisse qui selon la face obtenue vous octroiera un nombre de points utilisables, sachant que chaque carte coute un certain nombre de points limitant ainsi vos actions.

Tout ceci peut paraître complexe au premier abord, mais se révèle finalement très intuitif, et ce côté hasardeux couplé à un système classique mais nerveux offre à Lost in Random de très bonnes phases d’affrontement notamment durant les combats de Boss. Toutefois le jeu souffre d’un défaut, à savoir sa légère répétitivité. Chaque combat suit le même processus, accumulation d’énergie, lancer de dé, activation de carte, fin des pouvoirs et pouf on recommence jusqu’à gagner. Efficace à n’en pas douter, mais un poil redondant à la longue.

Et nous aimerions vraiment vous dire que Lost in Random a trouvé le moyen de casser cette redondance, mais malheureusement non. Ou plutôt oui et non, Lost in Random a bel et bien un autre style de combat qui pourrait inverser la vapeur, mais malheureusement ce dernier est sous exploité et reprend très vite les défauts du système classique. Il s’agit du mode jeu de plateau qui enferme Paire dans une arène face à des vagues d’ennemis sans fin. Son objectif est alors de faire avancer un pion géant jusqu’au bout de l’arène grâce au score obtenu en lançant Décisse.

Intéressant dans le concept, cette variante se trouve très vite limitée, puisque seule la piste de jeu ayant différents effets et l’avancée du pion apporte un vent de nouveauté. Les actions du joueur restent littéralement les mêmes et seuls les résultats en sont modifiés. Il aurait été intéressant que les phases jeu de plateau offrent plus qu’un simple changement de règle durant les affrontements. Le système de combat est donc dans son ensemble bien mais perfectible, sans toutefois influer sur le plaisir de l’aventure.

En résumé, Lost in Random est une excellente surprise qui arrive sans mal à nous perdre des heures durant dans son univers parfaitement ficelé. L’aventure est bien rythmée, et permet aux joueurs de ne jamais s’ennuyer dans les royaumes d’Aléa et ce malgré la redondance des combats. Quant aux mécaniques de combat, bien qu’elles ne soient pas parfaites, elle reste malgré tout agréable et la grande variété de carte ainsi que le système de jeu un poil hasardeux saura donné un peu de piment à ces combats répétitifs. Sans conteste, Lost in Random est encore une excellente œuvre qui viendra redorer le blason du studio Zoink comme l’avait fait Fe à son époque.