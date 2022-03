Critique jeux vidéo – Doit-on finir un jeu avant d’en donner son avis ?

Vous avez probablement vu cette question ressurgir des réseaux sociaux avec la récente sortie d’Elden Ring : est-ce qu’il faut nécessairement finir un jeu pour en donner son avis ? Question absurde au premier abord, mais qui prend de plus en plus d’importance à la vue des jeux toujours plus longs. Pour reprendre l’exemple Elden Ring, il nous aura fallu plus d’une centaine d’heures pour terminer la trame principale. Peu d’esprits téméraires sont arrivés à bout du jeu, même parmi les professionnels à la suite de nombreuses heures de jeu (et de morts frustrantes).

Ce cas est intéressant sur plusieurs points. Tout d’abord, c’était l’un des jeux les plus attendus de 2022, et pas que par les puristes des Souls, mais également par des néophytes pris dans la vague. Les ventes sont à la hauteur avec plus de 10 millions de copies écoulées. Il y a pourtant que très peu de joueurs qui ont conquis l’Entre-Terre, et ça, car ils n’étaient pas prêts à l’expérience. Ce qui nous fait une parfaite transition pour notre second point, c’est un jeu FromSoftware. La réputation de ces jeux n’est plus à faire, il s’agit de jeux alliant difficulté et exigence à chaque affrontement. Et Elden Ring ne fait pas exception.

Troisième point, c’est la longueur du jeu. Plus d’une centaine d’heures sont nécessaires pour le terminer. Cette durée peut paraître artificielle, mais elle fait partie de l’identité du jeu, car un Souls n’est pas conçu pour être rushé, il demande réflexion et persévérance. Ajoutons à cela le côté open world qui rallonge davantage l’expérience. Enfin dernier point, l’histoire du jeu n’est pas l’élément principal du jeu. Elle n’est pas un argument de vente et encore moins une motivation pour la plupart des joueurs. Le joueur est là pour l’aventure et les défis offerts par l’Entre-Terre, par ce monde ouvert hostile.

Tous ces points sont des potentielles raisons sur l’arrêt du jeu en pleine partie. Néanmoins, Elden Ring est un jeu qui n’a pas besoin d’être fini pour pouvoir être compris et nous pouvons étendre cette conclusion à de nombreux autres jeux. L’industrie JV a tendance à allonger les jeux, pour le meilleur comme pour le pire. Cette course à la longueur engendre beaucoup de contraintes aux joueurs qui se retrouvent avec de nombreux titres non-finis dans leur bibliothèque, que ce soit par manque de temps ou par lassitude. Mais cela empêche-t-il le joueur d’être pertinent et juste ? S’il a passé plusieurs dizaines d’heures sans finir la trame, est-il moins apte à donner son avis qu’un autre joueur l’ayant terminé ?

Ces deux questions sont particulièrement ciblées au monde de la critique. Les testeurs de jeu vidéo sont avant tout des joueurs qui partagent leurs expériences, avec parfois des contraintes de temps et de moyens. Nous recevons les jeux une semaine (en général) à l’avance, ce qui est parfois trop court pour des jeux de plus de 30 heures, si on veut publier la critique le jour de la sortie. Mais il ne faut pas leur jeter la pierre : ces derniers ont parcouru leur jeu de fond en comble et n’ont aucun intérêt à publier une critique bâclée. Pour notre part, notre testeur pour Elden Ring a complété les 3/4 de la trame principale avant de publier sa critique. Dans un contexte dans lequel les testeurs veulent le moins possible spoiler, afin de donner envie au lecteur, l’histoire d’un jeu devient un axe « secondaire » et compléter la trame principale ne devient plus primordiale.

Pour conclure, nous vous dirons qu’à l’instar d’un MMO, que ce soit pour un pro ou un amateur, c’est le nombre d’heures de jeu et ses aventures qui forgent l’avis d’un joueur. Il ne faut pas systématiquement terminer un jeu pour en faire le tour. Il suffit d’avoir du bon sens et de l’intégrité (ce que la plupart des rédactions ont perdu). Et chez New Games Plus ? Comme à notre habitude, nous prenons le temps de comprendre le gameplay, l’univers et les aboutissants de la trame principale afin de proposer à nos lecteurs une critique complète et honnête sur notre expérience de jeu. C’est aussi simple que ça.