Critique Humankind – Un digne successeur de Civilization ?

Depuis son annonce lors de la Gamescom 2019, Humankind aura fait parler de lui pour ses nouvelles mécaniques introduites dans le genre du 4X (Exploration, Expansion, Exploitation et Extermination). Le studio français Amplitude n’en était pas à son premier coup d’essai dans le genre et nous avait déjà proposé la licence Endless, c’est pourquoi le titre était tant attendu par les amateurs du genre.

En juin dernier nous vous avions fourni notre preview du jeu, et il est désormais temps d’y entrer pleinement et de découvrir toutes ses mécaniques. Si l’influence de Civilization, encore aujourd’hui maître du genre, est indéniable, nous allons découvrir pourquoi le nouveau titre d’Amplitude est innovant dans sa manière d’aborder le jeu de stratégie au tour par tour.

(Critique de Humankind sur PC réalisée via une version fournie par l’éditeur)

Écrire sa propre histoire

Sur le fond, Humankind ressemble à beaucoup d’autres 4X puisqu’il nous plonge dans la gestion d’un peuple depuis la Préhistoire à la conquête des étoiles, en passant par l’ère moderne. Le titre nous laisse la liberté de choisir par nous-même notre civilisation et ainsi de façonner l’histoire comme bon nous semble. Tous les joueurs de la partie commenceront sur un pied d’égalité avant d’évoluer au travers des différentes ères avec une plus grande liberté.

Afin de remporter une partie, les joueurs devront accumuler le plus de points de gloire possible, qui représentent la marque que votre peuple aura laissé sur la planète à la fin des tours prédéfinis au lancement. Il sera nécessaire de remplir un certain nombre d’objectifs pour accumuler ces points, mais également des étoiles d’ères permettant de faire évoluer votre civilisation au prochain stade.

L’aspect stratégique n’en est que plus renforcé, chaque nation ne peut être choisie que par un seul joueur, obligeant ainsi les autres à évoluer au plus vite afin de choisir la leur. De plus, chacune d’entre elles possède des caractéristiques propres comme les nations militaires, marchandes ou encore scientifiques, modifiant également les objectifs à accomplir pour obtenir les étoiles d’ères.

De ce fait le mélange de culture et de statistiques de chaque nation choisie au fil du temps permet de se forger son propre peuple avec une très grande liberté. C’est l’un des points les plus réussis du titre qui nous propose de nombreux mélanges, et des parties toujours différentes. Il pousse le joueur à faire preuve de stratégie pour surpasser les nations présentes sur la carte. Malheureusement, cette liberté n’est pas infinie et pourra entrainer quelques frustrations.

Un titre facile d’accès offrant du challenge

La course aux étoiles et aux points de Gloire nous obligera à agir très vite afin de ne pas perdre de temps dans le choix des nations complémentaires et ainsi améliorer les statistiques voulues. Ainsi, les joueurs seront obligés d’effectuer plusieurs parties et de tester par eux-mêmes les meilleures associations de civilisation avant de se plonger plus loin dans Humankind pour en profiter pleinement.

Les paramètres de parties sont très nombreuses et permettent eux aussi de personnaliser notre histoire. Ainsi, nous pouvons créer notre propre avatar ou choisir parmi plusieurs figures historiques pour nous accompagner tout au long de nos aventures, tout en choisissant leurs personnalités pour diriger un peuple. De plus, les paramètres pour modifier la partie permettront également de choisir le style de jeu de l’IA pour s’entrainer au mieux.

L’autre grande force de Humankind est son accessibilité sans pour autant écarter le défi afin de plaire aussi bien aux nouveaux venus qu’aux aficionados du 4X. Le tutoriel est très complet et accompagnera les novices au début de leur partie pour apprendre au mieux les mécaniques du genre. Un point positif puisque le genre a très vite évolué et peut encore aujourd’hui en rebuter plus d’un de par la complexité des multiples paramètres à gérer.

Le titre nous demande de gérer de nombreux aspects comme les relations avec les autres peuples, mais également la foi et la recherche. Un grand nombre de paramètres qui peut apporter beaucoup de confusion auprès des joueurs et joueuses. On notera par ailleurs que les fenêtres d’informations mériteraient un peu plus de clarté afin de les rendre plus intuitives et d’éviter de compter autant sur le tutoriel et l’encyclopédie de Humankind, cette dernière étant parfois très difficile à utiliser.

Si Humankind emprunte de nombreuses mécaniques de titres comme Civilization, il sait se démarquer grâce au degré élevé de liberté dont il fait preuve, mais n’échappe pas aux lacunes du genre. En effet, le passage entre chaque tour sera de plus en plus long à mesure que nous approcherons de la fin de la partie, laissant le temps à l’IA de prendre l’avantage.

Cependant, le titre profite d’un grand travail sur la narration, permettant de réaliser de nombreux choix au cours de l’histoire qui impacteront le reste de la partie. Les nombreuses associations entre les civilisations nous offrent une très grande rejouabilité mais également un aspect stratégique non négligeable qui plaira aux habitués du genre.

Si nous aurions apprécié un peu plus de travail sur les différentes fenêtres du titre, Humankind représente une belle porte d’entrée pour les novices du 4X, grâce au tutoriel très poussé du jeu. Si vous avez toujours rêvé d’écrire l’histoire de l’humanité à votre façon, le nouveau titre d’Amplitude Studios est fait pour vous, d’autant plus que le mode multijoueur permet d’en profiter avec ses amis.