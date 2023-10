Critique EA Sports FC 24 – Du pareil au même

Lorsqu’on a appris l’année dernière la fin du partenariat entre la FIFA et Electronic Arts, de nombreuses questions se sont posées, finalement vite balayées par le studio américain. Oui, cela marquait bien la fin d’une saga culte, longue de plus de vingt ans, mais non, cela ne marquait pas la fin de l’histoire entre EA et les simulations de football. Au revoir FIFA, place à EA Sports FC.

Sorti le 29 septembre dernier sur toutes les plates-formes, le premier opus de cette nouvelle franchise, EA sports FC 24 marque-t-il le début d’une nouvelle ère pour les simulations de football, et arrive-t-il à se défaire de l’ombre de son illustre prédécesseur ? Après les premiers trailers, le doute était permis. Visuellement présenté comme très proche de FIFA 23, la différence se fait-elle manette en main ?

(Critique d’EA Sports FC réalisée sur PS5 à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

FIFA est mort, vive EA Sports FC

On aurait pu faire durer un peu plus le suspens, mais ça n’aurait pas changé grand chose. Dès nos premières minutes manette en main, l’évidence était là. Si vous êtes un connaisseur de la franchise FIFA, EA Sports FC ne vous sortira nullement de votre zone de confort. C’est bien simple, si nous avions joué au jeu sans connaître son titre, nous aurions pu parier beaucoup d’argent sur le fait que nous étions en train de jouer à FIFA.

S’il fallait une preuve que la fédération de football internationale était surtout là pour apporter son image, son nom et quelques compétitions, là voilà. Licence ou non, Electronic Arts est toujours à la baguette, et c’est tout ce qui ressort. Le reste, ce ne sont que des histoires de gros sous.

Bonne nouvelle, les plus grands joueurs et les plus grandes compétitions du monde sont toujours là. Malgré la fin du partenariat, on n’est pas revenu à l’époque des premiers jeux Pro Evolution Soccer, où chaque joueur et club étaient affublés de noms déformés, certains devenus cultes. Rassurez-vous, tout le monde est là, avec en prime, le meilleur du football féminin.

En négociant des partenariats avec les plus grandes ligues nationales, Electronic Arts assure l’essentiel : donner à son EA Sports FC 24 un contenu réaliste, importantissime pour conserver une grande partie de son exigeant public. D’autant plus qu’avec son changement de nom, certains pourraient bien rester sur le bord du terrain.

Immersion et réalisme

Mais qu’il est difficile d’apporter des nouveautés marquantes lorsqu’on propose un nouveau jeu tous les ans. À défaut de révolutionner le genre, EA Sports FC est un très bon jeu de football, ne nous y trompons pas. À l’image de ce que cherche à faire 2K avec ses différentes franchises, quand on ne peut plus faire beaucoup évoluer le gameplay, il faut s’attaquer aux petits à-côtés.

Le jeu fait le choix de l’expérience immersive, et nous avons été pleinement convaincu par ce choix. Des scènes de vestiaires à la mi-temps en passant par l’échauffement des joueurs ou des rires pendant l’entraînement, rien n’a été laissé au hasard. Certains chants de supporters bien connus sont également de la partie. Ce sont des petits riens, nous direz-vous, mais qui font plaisir et qui donnent le sourire. On a même été surpris par l’annonce du speaker pendant une rencontre, demandant à un spectateur d’aller déplacer sa voiture mal garée sur le parking.

Bien évidemment, ces petits rien n’auraient pas d’importance si le plaisir sur le terrain n’était pas au rendez-vous. En mettant en avant la nouvelle version de la technologie Hypermotion Volumetric dans ses différents trailers, EA nous avait mis l’eau à la bouche. Qu’en est-il donc ? Simple effet d’annonce ou révolution visuelle ?

Soyons honnêtes, on s’est réellement cru au stade durant nos différentes rencontres. Les animations des joueurs sont hyper fluides et les modélisations sont plutôt réussies. Dans notre saison au Real Madrid, il était aisé de reconnaître l’ensemble des joueurs, leurs mimiques et leurs célébrations. En revanche, lors de nos matchs avec Clermont Foot, on a bien senti que les responsables de la motion capture et des portraits n’avait pas fait le déplacement jusqu’à la place de Jaude…

L’Hypermotion Volumetric, basée sur les captures de nombreux joueurs en mouvement ne ressort que trop peu lorsqu’on utilise une caméra éloignée des joueurs, ce qui est le cas par défaut. En revanche, c’est dans les ralentis et autre résumés qu’elle montre tout son potentiel, jusque dans le mouvement des maillots. C’est tout de même bien peu pour parler de révolution visuelle.

Le plaisir de jeu est là, et nous n’avons pas vu le temps passer durant la quinzaine d’heures passées dans les différents modes de jeu. EA Sports FC 24 ne prend d’ailleurs aucun risque à ce niveau là, en proposant des modes déjà-vus, dont aucun n’est vraiment sorti du lot à nos yeux. Mais le choix reste varié, et que vous vous sentiez l’âme d’un joueur, d’un manager ou simplement d’un spectateur, de longues heures de football sont au programme.

La parole est à la défense

Quel que soit le mode de jeu choisi, dès que les crampons sont enfilés, il faut batailler dur pour aller remporter la victoire. C’est une petite révolution, mais contrairement à ses prédécesseurs, EA sports FC 24 tente de rendre au football ses lettres de noblesse.

Fini les super-héros aux stats surboostées capables de faire la moitié du terrain sans se faire prendre la balle. Même si Kylian Mbappé et Erling Haaland, pour ne citer qu’eux, sont bien sûrs au-dessus du lot, vous ne pourrez pas compter que sur eux pour arracher la victoire. Et que ça fait du bien !

Le football est un sport collectif, et EA Sports FC fait de son mieux pour remettre ce collectif en avant. Après des années de FIFA basées sur le star-system, ce changement est le bienvenu. Mais il implique forcément des sacrifices. Si vous arrivez à maitriser le difficile art de la défense, alors vous pourrez survivre dans l’impitoyable monde d’EA Sports FC. Si elle reste votre point faible, alors vous risquez de vivre quelques heures compliquées, notamment dans les modes en ligne, où certains joueurs vous feront payer la moindre hésitation.

Heureusement, Electronic Arts a eu la très bonne idée de proposer un mode entraînement fort appréciable et très bien guidé. Rien de mieux pour s’habituer aux différentes commandes pas toujours faciles à gérer dans le feu de l’action.

EA Sports FC : Droit au FUT

Ces dernières années, il était difficile de parler de la licence FIFA sans évoquer son mode de jeu le plus important: FIFA Ultimate Team. L’énorme espace mêlant solo et multijoueurs et permettant de créer son équipe de rêve et de progresser dans des classements mondiaux est forcément de retour. EA ne pouvait pas s’en passer tant il est le cœur du jeu, et celui de son modèle économique.

Dès l’arrivée sur le menu principal, c’est vers lui qu’on veut nous guider. Et nous nous sommes donc rapidement laissés tenter. Et qu’il est addictif ce mode. Découpés en différents espaces allant de l’entrainements aux matchs en ligne, en passant par la sempiternelle boutique, il pourrait à lui seul faire l’objet d’une critique tant il est complet.

C’est là que se jouent les plus gros matchs de l’univers EA Sports FC. Si vous rêvez d’associer Vinicius Jr., Mohamed Salah et David Beckham, tout est possible ! Avec en prime, la possibilité de créer des équipes mixtes, grâce aux cartes à l’effigie des femmes des plus grands clubs du monde.

Tout est possible avons-nous dit ? Enfin à condition d’y mettre soit le prix, soit le temps. Le temps, c’est celui de centaines de matchs, de la réalisation de dizaines de moments pour gagner quelques milliers de crédits nécessaires à l’achat de packs de cartes. Difficile de rapidement progresser à ce rythme là.

L’argent, c’est la version rapide. Quelques milliers de crédits in-game contre quelques euros. Et si le pack ne contient pas les joueurs dont vous rêviez, peut-être devrez-vous retenter votre chance…

Vous l’aurez compris, si le mode Ultimate Team reste celui qui fait le plus rêver le fan de football et reste hyper plaisant, il n’en demeure pas moins un pay-to-win. Mais attention, EA Sports FC ne fait que reproduire un modèle qui a déjà fait ses preuves. Après tout, si ça continue, c’est que certains doivent y trouver leur compte.

Dommage quand même, car quand on n’ose imaginer ce mode de jeu sans la boutique et toutes les cartes promotionnelles, on ne serait pas loin du mode de jeu ultime pour les compétiteurs.

Alors qu’il aurait pu l’être, EA Sports FC 24 n’est ni une révolution, ni même un nouveau départ. Il reprend les codes de FIFA, en y ajoutant sa maigre nouvelle patte. Mais pouvait-on s’attendre à autre chose ? Avec une équipe de développement similaire et un besoin d’installer un nouveau nom sur le marché, ce n’était clairement pas le moment pour une prise de risque.

Malgré tout, Electronic Arts réussit son pari, en proposant un bon jeu de football, amené à rester la référence du genre. Il apporte tout de même quelques nouveautés visuelles de bonnes qualités, et une vraie immersion dans les coulisses du sport collectif. Ce serait mentir que de dire que nous n’avons pas éprouvé de plaisir manette en main en testant les nombreux modes de jeux proposés par le titre.

EA Sports FC est clairement taillé pour le multijoueur, et les modes solos serviront sans doute peu à la majorité d’entre vous. Il reste aujourd’hui la seule alternative crédible possible si vous souhaitez jouer au football sur console avec vos amis. Sorti le 29 septembre, EA Sports FC 24 est proposé entre cinquante-neuf et quatre-vingt euros en fonction de la plateforme. L’addition peut cependant rapidement devenir plus salée si vous cédez aux sirènes malsaines du mode Ultimate Team. Mais n’est-ce pas là une définition du monde du football actuel, là où l’argent domine plus qu’ailleurs…?