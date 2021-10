Critique Age of Empires IV – Une formule qui ne prend pas d’âge

Véritable monument parmi les jeux de stratégie en temps réel, plus communément appelé Real Time Strategy (RTS), Age of Empires est une licence qui aura marqué l’univers vidéoludique. Débutée en 1997, la licence connait un énorme succès grâce au deux premiers titres sortis à deux années d’intervalle. Il aura fallu attendre six ans pour poser les mains sur le troisième opus puis patienter seize années de plus pour enfin profiter d’Age of Empires IV.

Une attente interminable d’autant plus que ce quatrième épisode fut annoncé lors de la Gamescom 2017. Si la licence est une référence aujourd’hui elle n’a pas toujours connu le succès escompté puisque Age of Empires III ou encore Age of Empires Online restent encore aujourd’hui boudés par certains fans. Désormais une seule question se révèlent essentielle à nos yeux : l’attente de seize ans pour découvrir Age of Empires IV est-elle justifiée ?

(Critique du jeu Age of Empires IV sur PC réalisé à partir d’un code fourni par l’éditeur)

Une campagne ancrée dans l’histoire

Depuis quelques années les jeux de stratégie, que ce soit les RTS ou les 4X, ne semblent plus s’intéresser à une niche et cherchent à convertir de nouveaux joueurs. Ainsi, les derniers titres disponibles se voient dotés de tutoriels plutôt complets afin de faire découvrir aux nouveaux venus les mécaniques de base. De plus, certains d’entre-eux cherchent à se diversifier au travers de l’exactitude historique afin d’apprendre tout en s’amusant.

Ainsi, la campagne d’Age of Empires IV est orientée en ce sens et pourrait être comparée aux fameux Discovery Tour des récents Assassin’s Creed, tout en nous surprenant de par le travail effectué sur la narration. Effectivement, avant de pouvoir développer et construire vos cités médiévales, vous pourrez profiter des cinématiques mêlant les prises de vues réelles et la réalité augmentée pour nous faire découvrir l’histoire des plus grand peuples qui ont façonné notre histoire.

Durant ces cinématiques, vous retrouverez les décors actuels des plus grandes batailles, avec l’incrustation des armées de chevaliers dans nos rues contemporaines. Bien entendu, cette campagne ne remplacera pas un cours d’Histoire mais elle aura le mérite de nous faire découvrir plus en détails les stratégies adoptées par les différents souverains de l’époque. Ensuite, viendra l’heure de procéder vous-même à vos propres tactiques pour venir à bout de vos adversaires.

Des unités uniques pour chaque civilisation

Le véritable changement apporté par Age of Empires IV est son travail sur les unités et les différentes civilisations disponibles, justifiant également les années de développement pour le titre. Au nombre de huit pour le moment, ces dernières possèdent des mécaniques de gameplay différentes ainsi que certains bonus nous forçant à nous adapter à chacune d’entre-elles. Ainsi, les parties seront très diversifiées et demanderont un minimum de réflexion pour comprendre comment faire évoluer chaque économie de manière optimisée.

Depuis l’annonce durant la Gamescom 2017, Relic Entertainment avait annoncé que le titre disposerait de moins de civilisation que dans le deuxième opus. Si cette information avait pu en décevoir plus d’un, une fois le titre en main, on comprend le travail apporté aux unités, puisque chaque civilisation dispose d’unités uniques et de visuels fidèles à l’époque. Cependant, dans un soucis d’équilibrage chaque nation possède des unités de base, à savoir les archers, les lanciers et les cavaliers, apportant avec eux quelques incohérences historiques.

Un mode « art de la guerre » est également disponible afin de tester vos compétences en matière d’économie et de combat. Ces courts défis vous demanderont de faire évoluer votre nation ou accomplir un siège dans une limite de temps afin de gagner des médailles. Pour le moment seulement cinq défis sont disponibles mais il y a fort à parier que d’autres soient ajoutés au fil des mises à jour.

Age of Empires IV n’est pas une révolution

Mis de côté ces changements, le gameplay reste sensiblement le même que pour ses prédécesseurs. Age of Empires IV n’innove pas vraiment dans le milieu des RTS et se contente de recycler des mécaniques bien ancrées. Ainsi, on retrouvera avec joie le mode escarmouche qui permettra de faire des parties contre l’IA ou contre d’autres joueurs. Une fonctionnalité essentielle pour celles et ceux qui ne s’intéressent pas au mode campagne.

Toutefois, vous aurez vite fais votre choix pour affronter d’autres joueurs puisque les choix de l’IA restent très discutables. En effet, comme souvent le principal défaut dans les jeux de stratégie reste les ennemis gérés par l’ordinateur qui posent certains problèmes. Ces derniers n’hésiteront pas à vous attaquer très tôt dans la partie, vous forçant à prioriser le développement militaire plutôt que se concentrer sur l’amélioration de l’économie.

Le problème se reflète également dans le comportement de vos unités et leur pathfinding gênant. Si vous lancez un grand nombre d’unités sur une construction de petite structure comme une habitation ou un bélier, les unités qui n’y auront pas accès se contenteront de tourner autour sans but réel. Un soucis qui apparaît également en combat si des unités trop volumineuses encerclent un ennemi.

Disons le clairement, il est plus qu’appréciable de retrouver la licence Age of Empires aujourd’hui. Si ce quatrième opus ne brille pas par sa nouveauté de gameplay, le travail effectué sur les unités et la campagne sont de véritables atouts pour le titre. Que vous soyez de véritables fans de la saga ou que vous souhaitiez découvrir les RTS, Age of Empires IV est une porte d’entrée tout à fait honorable.

Comparé à d’autres titres du genre, il ne vous faudra qu’un petit temps d’adaptation pour profiter pleinement du titre et ainsi enchaîner les parties contre d’autres joueurs. Les modes campagne et art de la guerre vous serviront de tutoriels très détaillés et enrichissants pour venir à bout de tout vos ennemis. Le travail sur les ambiances sonores et les doublage est très réussis et nous permet de profiter d’une véritable campagne aussi instructive que divertissante.

De plus, les prochaines mises à jours apporteront de nouvelles civilisations et du contenu inédit qui devrait rendre le jeu encore meilleur. Ainsi, il profitera d’une plus grande visibilité sur un laps de temps plus long, d’autant plus que des défis quotidiens nous permettront de diversifier nos parties. Si vous êtes nostalgique des longues heures passées sur les précédents opus, Age of Empires IV est fait pour vous.