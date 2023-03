Crash Team Rumble – Et si son titre annonçait déjà l’avenir du jeu ?

Activision et Toys for Bob, le développeur (Crash 4, Spyro Reignited ou encore le classique PS1 Pandemonium), viennent d’annoncer la date de sortie de Crash Team Rumble, qui débarquera donc sur consoles le 20 juin prochain. Le titre est un jeu multijoueur en ligne qui proposera aux joueurs de s’affronter dans des matchs en ligne à quatre contre quatre, dans des cartes ouvertes dans lesquelles il s’agira de récupérer le plus de Wumpas, les sortes de mangues propres à l’univers de Crash Bandicoot.

Le jeu mélangera des mécaniques de platformer et de jeu de combat à la Super Smash Bros., avec un soupçon du Maillon Faible, puisqu’il s’agira de « banquer » ses Wumpas pour l’équipe avant qu’un ennemi ne nous élimine. La bande annonce nous montre un jeu qui pourrait s’avérée dynamique, se montrant, avec sa dimension jeu de plateformes, un poil original dans la galaxie des jeux multi en ligne. Hélas, Crash Team Rumble semble emporter avec lui tout une série de défauts, dont certains propres à l’époque.

Déjà, le jeu ne sortira pas sur Switch. Une décision étonnante que de se priver de la console la plus installée dans les foyers. À moins que l’éditeur ne veuille pas se frotter à la concurrence directe de SSBU ? Un premier élément de doute quant à son ambition… Et puis, le jeu sera vendu plein tarif, ce qui ne l’empêchera pas d’emmener avec lui un modèle économique proche de ce que propose les free-to-play, avec un Battle-Pass, des saisons, des skins… C’est ce qu’on appelle dans certains cercles « bouffer à tous les râteliers ».

Le jeu sera proposé en édition standard à 30€, et en édition premium proposée à 40€, incluant les passes de combats des deux premières saisons, des skins supplémentaires, et « 25 niveaux débloqués » pour la saison 1. Qui a dit « pay-to-win » ?! Et ce n’est pas tout, car les joueurs sont incités à précommander le jeu pour avoir accès à la bêta fermée qui se déroulera entre le 20 et le 24 avril prochain, profitant de la brèche popularisée par Hogwarts Legacy.

Beaucoup de « red flags » donc, pour un jeu qui vient chatouiller une concurrence déjà sévère, proposant une foule de jeux à la fois gratuits et de bonne facture. Les personnages et l’univers de Crash Bandicoot réunissent-ils une cote d’amour suffisante pour inciter assez de joueurs à passer à la caisse ? Rien n’est moins sûr. Alors que le pourtant plébiscité – et gratuit ! – Multiversus a vu son nombre de joueurs rapidement chuter, de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux prévoient ironiquement une fermeture de serveurs de Crash Team Rumble au premier trimestre 2024 ! On ne sera pas aussi pessimiste, mais on se posera la question du passage à moyens termes en free-to-play… À moins que l’accord Microsoft/ ActiBlizz ne tombe à point nommé, et que le titre atterrisse opportunément sur le Game Pass ?

Crash Team Rumble est déjà en précommande sur Xbox (One et Series) et PlayStation (4 et 5), et sera disponible à partir du 20 juin.