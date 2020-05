Cosmic Star Heroine reçoit un rabais intergalactique sur Switch

On va être honnête, en dépit de son amour pour le J-RPG rétro, Cosmic Star Heroine est un jeu qui était totalement passé à côté de votre Humble Narrateur. Il aura fallu l’annonce de ce discount conséquent pour lui faire découvrir cette petite perle, renvoyant à la fois aux premiers Phantasy Star et à Chrono Trigger, deux noms qui auront su marquer les joueurs d’antan.

Cela va sans dire, vu le tarif proposé, on s’est rué sur notre Switch pour acquérir la bête. Et vous feriez bien d’en faire autant, car cette promo ne durera que jusqu’au 1 juin.

Rejoignez la battle angel Alyssa pour pas cher sur Cosmic Star Heroine.

Cosmic Star Heroine est une sorte de space-Chrono, avec un scénar stellaire et des combats basés sur des attaques diverses qui prennent quelques tours à recharger. Vous voyez les ennemis sur votre écran de vagabondage, donc pas d’attaques surprises comme dans un ancien Final Fantasy, par exemple.

Pour le reste, vous avez droit à des graphismes très 16-bit à la FFVI ou Chrono Trigger, justement, et il vaut mieux que vous ayez quelques notions d’anglais pour suivre les dialogues, car, RPG oblige, ceux-ci sont nombreux et sont le squelette de l’aventure qui vous attend.

Cosmic Star Heroine est un véritablement bon RPG spatial sorti entre 2017 et 2018 sur PC, Vita, PS4 et Switch. Mais, si vous le trouverez présentement sur PS4 ou PC à 14.99€, ce qui n’est pas, déjà, trop abusé, sachez qu’il bénéficie actuellement d’une grosse remise sur Nintendo Switch, remise qui durera jusqu’au premier jour de juin comme on l’évoquait plus haut.

Ainsi, n’hésitez plus : sautez sur l’occasion si vous êtes amateur de RPG et de la nomade de Nintendo, et partez acheter Cosmic Star Heroine pour seulement 2.39€ au lieu de ses 11.99€ habituels sur cette plateforme. Vous ne le regretterez pas.