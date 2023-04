Cook Serve Forever – Une nouvelle recette prometteuse ?

Après trois opus du jeu Cook, Serve, Delicious!, Vertigo Gaming revient à la charge avec son nouveau jeu de cuisine. Initialement prévu pour le mois d’avril, l’early access de Cook Serve Forever débutera sur Steam le 8 mai. La similitude des titres ne laisse pas de place au doute : le dernier entend rester dans la lignée des précédentes productions du studio, tout en cherchant à se créer une identité propre.

Il faut dire que depuis la sortie du premier Cook, Serve, Delicious! en 2012, la franchise a su se faire une place de choix dans la bibliothèque des amateurs de jeux de simulation, grâce à ses visuels appétissants et au rythme effréné de ses QTEs. Au fil des itérations, les menus se sont remplis de recettes de plus en plus diverses et complexes, tandis que de nouveaux mécanismes étaient introduits pour modifier la gestion du temps et donc le rythme global de chaque jeu. Les développeurs affirment que ce qui distinguera Cook Serve Forever de ses prédécesseurs sera avant tout un scénario plus développé, mettant l’emphase sur l’histoire avec des dialogues entièrement doublés. En effet, on y incarnera Nori Kaga, une chef autodidacte rêvant d’égaler les meilleurs ou plutôt la meilleure : la légendaire chef Rhubarb.

Néanmoins, ce sont surtout les spécificités de gameplay que la première démo mise en ligne a permis de constater. Alors que les précédents titres de Vertigo Gaming mettaient le focus sur la gestion de plusieurs préparations en parallèle et la sélection des bons ingrédients dans le bon ordre, Cook Serve Forever semble s’axer davantage sur l’exécution pure, décomposant chaque geste en un combo de touches à enchaîner. C’est peut-être cette évolution de la dynamique qui incarne le mieux le changement de paradigme, plus que l’ajout d’une surcouche narrative. On peut en effet se demander si, en termes de gameplay pur, la série des Cook, Serve, Delicious! n’était pas arrivée au bout de son potentiel, n’ayant plus guère comme horizon de renouvellement que la surenchère d’ingrédients. Reste à voir si ces arbitrages sauront convaincre les fans de la série ou conquérir un nouveau public.

L’accès anticipé de Cook Serve Forever permettra de découvrir le premier quart de l’aventure dès le mois prochain, tandis que la roadmap prévoit d’ores et déjà deux points d’étape : l’introduction du mode coopératif local cet été puis, à l’automne, celle du mode Cooking School qui promet son lot de challenges. La sortie officielle du jeu (ainsi que son arrivée sur consoles) devrait quant à elle intervenir début 2024, au prix de 29,99$. Les détenteurs de la trilogie Cook, Serve, Delicious! auront quant à eux droit à une ristourne.