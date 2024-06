Concord – Est-ce un avion ? Un oiseau ? Non ! C’est un jeu service !

Lors du Playstation State of Play, Sony a dévoilé Concord, jeu développé par Firewalk Studios, créé par des anciens d’Activision ainsi que par des vétérans de Bungie. Le lien de parenté est évident : les décors rappellent totalement Destiny et l’identité GaaS du jeu est palpable. Mais lorsque l’on regarde Concord, on ne peut que se demander s’il reste encore de la place pour un nouveau hero shooter.

Seize héros jouables au lancement et quatre personnages gratuits dès le début, le jeu annonce la couleur du jeu service et ne s’en cache pas. Comment s’en étonner quand autant d’argent est généré par les microtransactions ? Même s’il s’agit d’un jeu service, le jeu coûtera 40€ environ, prix qui nous rappelle un jeu sorti récemment dans l’écurie Playstation, un certain Helldivers 2, mais il s’agit certainement d’une coïncidence…

Toutefois, tout n’est pas à jeter. Concord laisse envisager un FPS assez nerveux. Sans non plus lorgner vers un Titanfall avec ses wall jumps grisants, des mécaniques de doubles sauts semblent être de la partie pour certains personnages tandis que des dashs ou des roulades faisant sortir de la vue FPS ajoutent du dynamisme à l’ensemble.

Firewalk Studios, comme le faisait Overwatch dans sa période dorée, promet également des cinématiques régulières pour accompagner le développement du lore de ses personnages. La DA rappelle clairement les Gardiens de la Galaxie, la tonalité humoristique aussi, mais le soin apporté au character design semble particulièrement développé, logique lorsque l’on veut atteindre le porte-monnaie du joueur par là.

Avec déjà une bêta en juillet 2024 et une date fixée pour le 23 Aout 2024, Concord est pour très bientôt. Comme lors de la période frénétique du Battle Royal, battre le fer tant qu’il est chaud est capital, multiplier les sorties avant que la fatigue du genre ne s’installe est impératif. Sony reste toutefois cohérent dans sa stratégie avec une sortie day one sur PS5 et PC, à l’instar de Helldivers 2 et des autres jeux services de la firme japonaise.

Le plus grand défi de Concord sera sa concurrence qui n’aura rien de la concorde et tout du conflit tant la compétition entre ces différents jeux sera féroce. En effet, dans un genre qui paraît déjà surchargé avec des jeux comme Valorant et Overwatch ou les très récents Marvel Rivals et XDefiant sans parler de Deadlock, le prochain jeu de Valve qui a récemment fuité, le jeu de Firewalk Studios à du souci à se faire.

Même si l’on ne se fait pas trop de mouron pour Concord tant le service de marketing de chez Sony est efficace (on rappelle qu’ils ont réussi à nous vendre Rise of the Ronin et Stellar Blade comme les jeux de l’année), Firewalk Studios devra suivre attentivement les exigences de sa communauté et ne pas répéter les erreurs d’Overwatch 2 qui semble avoir laissé un vide que les différents studios avides de microtransactions s’empressent de vouloir désespérément combler.