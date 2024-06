Civilization VII – Une annonce, un trailer et un rendez-vous

Tout amateur de 4X connait sans l’ombre d’un doute la mythique et fantastique licence qu’est Civilization. Sorti en 2016 sur PC, puis par la suite sur consoles, CIV VI, comme l’appellent les intimes, est aujourd’hui considéré comme l’un des touts meilleurs épisodes de la saga, grâce aussi à un suivi impeccable du jeu de la part de Firaxis, alors que la grosse extension Rise and Fall avait par là même beaucoup aidé à enrichir l’expérience de jeu. Il va sans dire que l’on attendait depuis un bout de temps l’annonce d’une septième entrée, et ce fut aujourd’hui chose faite, puisque le studio a profité du Summer Game Fest pour dévoiler au travers d’un somptueux trailer cinématique son nouveau bébé sobrement intitulé Civilization VII.

Forcément, on n’y apprend rien de bien croustillant et à peine peut-on y voir quelques civilisations et autres périodes historiques qui seront à coup sûr dans le jeu. Égyptiens et chinois seront donc de la partie par exemple, alors que l’on débutera comme d’habitude à l’âge de pierre pour ensuite évoluer jusqu’aux conquêtes spatiales. Le trailer met l’accent sur les fondamentaux de la licence, à savoir la conquête, l’exploration, la culture, ainsi que la science et le travail au travers des grandes découvertes technologiques.

Par ailleurs, suite à la diffusion de ce trailer Sid Meier him-self est intervenu au travers d’une vidéo pour non seulement remercier la communauté de fans, mais aussi pour annoncer qu’un showcase centré sur Civilization VII aura lieu cet été. Ce sera l’occasion pour Firaxis et 2K Games de montrer du gameplay du jeu, et on espère qu’il saura répondre aux attentes. Chose nouvelle, cet opus sortira simultanément sur PC et consoles, ce qui n’est en rien surprenant vu la qualité et le succès du portage de CIV VI sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Pour conclure, sachez qu’il est annoncé pour sortir en 2025, sans plus de précisions.