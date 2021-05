Chicory: A Colorful Tale termine son tableau et dévoile sa date de sortie

L’avènement des campagnes de crownfunding nous amène leur lot de jeux qui n’auraient probablement pas vu le jour il y a quelques années. Des réussites Kickstarter nous offrent donc pléthore de jeux indépendants qui tentent de se distinguer les uns des autres. Et c’est le cas du jeu dont nous allons parler aujourd’hui : Chicory: A Colorful Tale.

Vous serez transporté dans la Province de PicNic, endroit paisible dans lequel la vie et les couleurs prospèrent grâce à Chicory ! Mais qui est-elle ? Il s’agit d’une artiste douée pour la peinture et adorée de tous (et surtout par vous puisque vous êtes son fan numéro 1 !). Malheureusement, une forêt sombre va peu à peu assombrir PicNic et faire disparaître les couleurs de vos vies. Outre les couleurs évanescentes, Chicory va, elle aussi, se volatiliser sans donner plus d’explications.

Mais vous, quel sera votre rôle dans toute cette histoire ? Vous incarnerez Pizza, le(la) gardien(ne) de la tour de Chicory. Et suite à sa disparition, vous emprunterez son pinceau magique pour remettre de la couleur dans le tableau de la vie. N’ayant pas le talent de votre idole, vous ferez au mieux pour tenter de remettre de l’ordre dans la province de PicNic. Vous aurez la possibilité de colorer le monde comme vous l’entendez, et merci l’inclusivité vous aurez la possibilité de vous genrer et de vous habiller comme vous le souhaitez !

En ce qui concerne le gameplay, Chicory: A Colorful Tale se définit comme un jeu d’aventure avec des phases de plateformes-puzzle, vous pourrez donc modifier à loisir les paysages écran par écran avec votre pinceau magique, faisant peut-être pousser des champignons ici et là pour vous permettre de franchir des passages trop éloignés l’un de l’autre.

Voici ce qui pourra vous attendre dans cette aventure plus que colorée, d’autant qu’une superbe OST accompagnera ce jeu. Avec des pistes sonores toutes plus féeriques les unes que les autres ! La bande-son a d’ailleurs été composée par Lena Reine, l’artiste qui se trouve être à l’origine de la bande-son de Celeste ou encore Guild Wars 2. Un album est d’ailleurs disponible à l’achat. Chicory: A Colorful Tale sera disponible à la date du 10 juin 2021 sur PS5, PS4 et PC, puisque la campagne de Kickstarter a été un franc succès !