Champions Tactics – Ubisoft lance son jeu en NFT

On avait déjà parlé de Champions Tactics: Grimoria Chronicles lors de son annonce en 2023. Ubisoft souhaitait surfer sur la vague du web3 et des NFT en sortant un jeu qui exploiterait la blockchain et les cryptomonnaies. Alors que le studio est dans une situation sociale et financière de plus en plus difficile, on apprend que Champions Tactics est bel et bien sorti en toute discrétion.

Champions Tactics: Grimoria Chronicles se présente comme un tactical-RPG au tour par tour. Le joueur collectionne différents personnages et choisit lesquels envoyer au combat par groupes de trois dans un univers fantasy. Chaque personnage ressemble à une figurine, comme celles qu’on peut avoir lorsqu’on joue à un jeu de rôle papier à la Donjons et Dragons.

Rien d’exceptionnel jusque-là. Mais même si ce n’est pas évident en regardant les images de gameplay, vous aurez deviné, la particularité de Champions Tactics: Grimoria Chronicles est que les personnages sont tous des NFTs ! Les joueurs peuvent donc acheter et revendre ces figurines grâce à des cryptomonnaies. D’ailleurs, même si le téléchargement du jeu est gratuit, il faut avoir un portefeuille dans la blockchain pour pouvoir activer son compte et commencer à jouer.

À l’heure où l’on écrit ces lignes, certaines figurines virtuelles ont déjà une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars ! Finalement, Champions Tactics semble être un pur pay-to-win, puisque les combats sont quasi-exclusivement en PvP et que les personnages achetés sont évidemment plus puissants que les figurines gratuites.

Un pari très risqué pour Ubisoft, qui avait déjà tenté l’expérience avec son programme de NFT Quartz, qui avait été un échec. À l’époque, les équipes avaient estimé que les joueurs « n’avaient pas compris » la démarche. On peut aussi mentionner que si tout le monde s’était emballé sur les NFT il y a quelques années, la hype est vite redescendue. Enfin, difficile de ne pas évoquer la situation instable du studio, qui enchaîne les mauvaises décisions stratégiques.

Entre les ventes décevantes de Star Wars Outlaws, le report du prochain Assassin’s Creed: Shadows, les licenciements et la grève massive des salariés, la sortie de Champions Tactics: Grimoria Chronicles est pour le moins surprenante. Le titre trouvera peut-être son public, mais difficile d’être optimiste quand on voit le triste bilan de cette année 2024 pour Ubisoft.