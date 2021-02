Century: Age of Ashes – Nouvelle bêta fermée promettant d’être embrasée

Studio indépendant basé à Bordeaux, Playwing LTD se prépare pour une seconde bêta fermée de son jeu de combat de dragons. Présenté lors des Game Awards en décembre dernier, il vous sera possible de tester Century: Age of Ashes durant la période du 12 au 21 mars 2021.

Le principe du jeu est le suivant : chevauchez un dragon et affrontez d’autres joueurs dans des batailles aériennes intenses aux visuels remarquables. Le jeu est un free-to-play multijoueur et promet de conserver ce modèle économique lors de sa sortie actuellement prévue courant avril 2021.

Il vous sera possible de choisir entre trois classes différentes, le Gardebrise et son style accès sur la défense et le soutien, le Maraudeur impitoyable favorisant les dégâts ou le Spectre adepte de la dissimulation et des pièges.

Pour le moment, trois modes de jeu sont disponibles : Carnage, Survie et Raid. Le premier est un match à mort affrontant deux équipes de trois joueurs, le second accorde la victoire à la dernière équipe debout parmi trois équipes de six joueurs et le dernier vous demande de vous affronter pour récupérer un drapeau.

Les joueurs férus de personnalisation seront ravis d’apprendre la possibilité de modifier un grand nombre d’éléments visuels sur votre personnage et votre dragon. Il vous sera possible de débloquer de nouvelles options de personnalisation en augmentant votre niveau dans le jeu. Une boutique proposant uniquement du contenu cosmétique payant viendra se rajouter pour ceux voulant se faire plaisir tout en soutenant le studio français.

“Nous nous investissons beaucoup dans le design des objets cosmétiques payants, mais nous comprenons que certains d’entre vous préfèrent jouer gratuitement. Pour cette raison et afin de garder une expérience juste et équitable, aucun achat en jeu ne peut offrir un quelconque avantage dans l’arène.”

Si vous souhaitez vous illustrer sur les champs de batailles à dos de dragon et dominer les cieux, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire via la page Steam du jeu et espérer pouvoir faire parti de cette bêta fermée.