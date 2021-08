Castlevania: Grimoire of Souls revient à la vie, mais pas comme on l’attendait

Cher Konami, pourrait-on enfin avoir un véritable nouvel épisode de la saga Castlevania s’il vous plait ? Un vrai épisode console, inédit si possible, mais si vous nous faites un Symphony of the Night Remake, on sera content aussi. Merci d’avance, bisous. Apparemment nos prières ne sont pas prêtes d’être entendues. En lieu et place de nouveaux vampires à fouetter (Castlevania, hymne au BDSM ? On vous en laisse seuls juges), c’est le jeu mobile Castlevania: Grimoire of Souls qui revient d’entre les morts.

Le jeu avait fait l’objet d’un lancement en catimini au Canada en 2019, avant d’être fermé un an plus tard, probablement parce qu’il n’était pas assez rentable. Alors qu’on le croyait mort et enterré, il était en fait simplement caché sous le tapis de la rentabilité, et Apple Arcade compte bien lui donner une seconde vie.

Les connaisseurs de Castlevania pourront arguer que l’idée de rassembler des icônes de la série comme Alucard, Simon et Charlotte dans le même jeu a déjà été fait avec Harmony of Despair. C’est ce sur quoi repose le concept de Grimoire of Souls, qui propose d’explorer une soixantaine de niveaux, en collectant de l’équipement pour se défaire d’une foultitude de créature maléfique. La bonne vieille recette de Grand-Mère Castlevania en somme.

Cependant, le jeu ne sera pas tout à fait le même que son itération de 2019, et un changement de poids pourrait bien donner envie de tenter l’aventure. En effet, l’avantage principal d’Apple Arcade est l’absence de microtransactions et d’autres pollutions mobiles de type free-to-play/pay-to-win. Reste à voir comment les éléments bonus, niveaux et personnages seront déblocables in-game.

Pour celles et ceux d’entre vous qui n’ont pas encore tenté l’Apple Arcade, le service de jeux compatible iPhone, l’iPad, l’Apple TV et Mac s’élèvent à 4.99 euros par mois, et commence à proposer quelques titres sympathiques (World of Demons, Fantasian). Si vous n’y avez jamais souscrit, vous pourrez disposer d’une version d’essai d’un mois, idéal pour plier un jeu ou deux et annuler son abonnement ensuite, ni vu ni connu.

Si Castlevania : Grimoire of Souls ne vous attire pas plus que ça, et que Apple est l’engeance de Satan selon vous, vous pourrez vous consoler avec la Castlevania Advance Collection qui est en route. Elle n’a pas encore été annoncée officiellement, mais nos dernières informations, elle devrait arriver sur PC dans le courant de l’année.