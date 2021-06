Castlevania Advance Collection – La série joue les revenants ?

La figure du vampire est indéniablement immortelle. Effectivement, si celle que nous connaissons aujourd’hui est très largement inspirée de sa réappropriation culturelle survenue au XVIIIe siècle, la figure du “buveur de sang” traine en fait depuis des siècles au travers de diverses figures comme les lamias, les stryges ou même Kali et Sekhmet (elles aussi apparues à plusieurs reprises dans la pop-culture…). Bref, des figures qui intriguent et fascinent et qui vivent largement aussi dans le jeu vidéo au travers de séries comme Vampire: The Masquerade ou Castlevania. Tiens, et puisque nous en sommes à parler de cette série…

Dites, vous aviez entendu parler d’un Castlevania Advance Collection ? Nous non plus… Et pourtant, il semblerait bien qu’une collection réunissant les jeux faisant suite à ceux de Castlevania Anniversary Collection pourrait apparaître en commerce pour se délecter de notre sang du contenu de notre porte-monnaie. Enfin, tristement, ce sont les seules conclusions que nous pouvons tirer avec le titre et les résultats partagés par l’organisme australien d’évaluation de galettes et cartouches (ce dernier indiquant d’ailleurs un niveau de violence certain et l’usage d’un vocabulaire grossier)…

Konami a confirmé ? Non. Un support a-t-il été annoncé ? Niet. Pas de date de sortie, donc ? Tout juste… Rien de plus. Il ne reste que l’espoir d’une confirmation légitimant donc l’arrivée des trois épisodes GBA (Castlevania: Circle of the Moon, Harmony of Dissonnance et Aria of Sorrow) derrière le même blase. Ceci dit, si nous nous doutons bien que Rondo of Blood et Symphony of the Night ne seront pas de la partie, gardons également l’espoir que les épisodes DS aussi soient de la partie (enfin, mettez au moins Dawn of Sorrow pour que l’arc de Soma Cruz soit complet… Mais bon, ce n’est pas comme si nous n’avions pas l’habitude de voir Konami se planter…).

Bref, on ne sait pas si c’est vrai, si c’est en approche (même si c’est plausible) et sur quels supports attendre une telle compilation, mais il semblerait bien qu’un Castlevania Advance Collection soit en chemin. Et nous disions que nous avons l’habitude de voir Konami se planter, mais une chose est sûre, eux au moins, ils n’auront pas fait l’erreur de faire de présentation creuse à l’E3 pour nous annoncer ça !