Bravely Default II – Une exclusivité Switch de choix ou par défaut ?

Après deux épisodes 3DS très convaincants, Square Enix a choisi de chouchouter les joueurs Switch en leur offrant un nouvel opus en exclusivité. Développé par la Team Asano (créateur de l’excellent Octopath Traveler), et non plus par Silicon Studio, Bravely Default II s’est offert une ultime bande-annonce lors du dernier Nintendo Direct avant sa sortie prochaine.

Sachez tout d’abord que cette nouvelle aventure sera totalement indépendante des deux précédentes en ce qui concerne son scénario. Nouveau continent à explorer, nouveaux enjeux et nouveaux défis seront au rendez-vous. Côté graphisme, vous arpenterez des décors alliant avec maestria 2D et 3D. On déplorera cependant un léger aliasing lors des plans rapprochés et des zooms en combat.

Côté combat justement, si vous avez déjà exploré les moutures 3DS, vous serez en terrain connu :

La mécanique de jeu Brave/Default est de retour : chaque personnage disposera de 4 points d’actions à dépenser par tour (Brave) ou pourra se défendre et les économiser pour les utiliser au moment idéal (Default). À vous d’user avec stratégie de cette subtilité .

Le système de job revient plus complet que jamais : chaque personnage disposera d’une classe primaire et d’une secondaire, chaque job donnant accès à des armes et compétences qui lui sont propres. À ce jour nous connaissons 6 classes: Free-Lance, Défenseur, Mages noirs ou blancs, Moine et Voleur.

Vous pourrez toujours accélérer le déroulement des combat pour grinder en toute facilité.

Enfin, pour ce qui est de l’ambiance sonore, le compositeur Yasuo “Revo” Kamanaka est de nouveau de la partie pour livrer une bande-son de haute volée qui promet d’être à la hauteur des précédents opus. Vous aurez également le choix entre les voix anglaises ou japonaises.

Avec son habillage graphique de toute beauté, ses mécaniques de jeu, sa promesse d’un scénario fouillé et d’une durée de vie conséquente, Bravely Default II pourrait très bien s’imposer comme l’un des poids lourds du J-RPG de cette année. Il sera disponible dès le 26 février prochain. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à vous précipiter sur la démo disponible actuellement sur le Nintendo eShop.