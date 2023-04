Blasphemous 2 se dévoile – Et le glauque alors ?

S’il y a un trailer que nous attendons depuis des lustres, c’est bien celui de Blasphemous 2 ! En effet, son aîné avait été une claque inattendue en 2019 et cela faisait un moment que les développeurs de The Game Kitchen teasaient une suite. Il ne restait plus qu’à montrer quelques éléments afin de nous faire saliver et, coup du sort, nous sommes partiellement déçus ! Pour rappel, le premier épisode se présentait comme un enfant terrible issu d’un croisement entre un Souls-like et un Metroidvania. Brutale, l’expérience était délicieusement dérangeante et même parfois complètement perchée. Tortures, souffrances, morts et foi : tel était le credo d’un jeu qui a marqué ceux qui ont osé l’approcher. On se souvient volontiers du bestiaire immonde, dont des boss particulièrement dérangeants et fascinants à la fois. Ajoutez à ce cocktail aussi détonant qu’étonnant un level-design gracieux, des patterns fourbes, une jouabilité au poil, une direction artistique merveilleuse, une OST juste brillante et vous obtenez l’une des plus belles perles de l’indé de ces dernières années. Et encore, nous manions l’euphémisme avec bonheur. En clair, si vous êtes passé à côté, foncez !

Imaginez donc notre attente lorsque la bande-annonce est (enfin) apparue en ligne ! Et autant ne pas tergiverser : ce fut la douche tiède. S’il est bien trop tôt pour juger du potentiel de Blasphemous 2, force est de reconnaître qu’il manque quelque chose, comme ce grain de folie dont émanait une atmosphère nauséabonde. Bon sang, mais où est donc passé le glauque ? Certes, on ressent tout le talent des créateurs pour la conception des personnages qui hantent les lieux mais malheureusement, ceux-ci semblent génériques à l’instar de la partition accompagnant les images, maintes fois entendue ! Néanmoins, impossible de s’enflammer sur un titre dont nous n’avons découvert qu’une maigre minute. Il est également possible que le montage soit responsable de cette impression très mitigée tant celui-ci ne laisse aucune place propice à l’installation d’une quelconque ambiance.

En outre, ne soyons pas des oiseaux de mauvais augure ! On se rappelle encore des petits miracles effectués par le studio et il est fort probable que Blasphemous 2 en ait encore sous la semelle. On nous promet d’ailleurs de nouvelles exécutions, des armes inédites et des combos toujours plus sanglants afin d’accomplir la quête du Pénitent. Les phases de plateforme semblent également approfondies et la démesure est bien partie pour être le leitmotiv de cet opus. Nos espoirs et nos craintes vont d’ailleurs se confronter très rapidement à la réalité puisque Blasphemous 2 dévoilera ses châtiments dès cet été sur Xbox Series, Playstation 5, Nintendo Switch et PC.

Repentez-vous, ô apôtres du pixel-art !