2020 sur PC – Toujours aussi master race ?

Pour beaucoup de joueurs, cette année fut placée sous le signe du S de Sony et sa PlayStation 4 du fait de la sortie d’exclusivités attendues et, sans démagogie aucune, très bonnes. Il est clair qu’il est difficile pour n’importe quel éditeur ou développeur de rivaliser avec des mastodontes tels que The Last of Us Part II ou encore Ghost of Tsushima. Microsoft a échoué, ne proposant rien de bien probant, et Nintendo a fait un one shot incroyable avec son nouveau Animal Crossing. Reste alors le PC qui s’est battu et a livré une année 2020 folle et riche en jeux de qualité, mais pas que…

Alors oui, on le dit, on le répète, 2020 ne fut pas une année comme les autres du fait de la Covid-19 qui a obligé des millions de personnes à se confiner chez elles dans le monde, et ce durant de nombreux mois. Les principales industries du divertissement, dont le jeu vidéo fait partie, ont tourné au ralenti et nombre de projets se sont vus repoussés, parfois même avortés, et cela a joué aussi sur la disponibilité des consoles de la nouvelle génération ou encore des nouvelles cartes graphiques Nvidia et AMD pour nos chers PC.

Cependant, nous ne sommes pas là pour analyser en profondeur l’impact de cette pandémie sur nos habitudes de joueurs. On peut certes constater certains phénomènes, comme le fait que ce fut une année pleine de records pour Steam, avec un nombre hallucinant et toujours croissant de joueurs connectés au même moment, le pic ayant été atteint le jour de l’an avec pas moins de 25 millions d’utilisateurs actifs simultanément. Alors oui, ce fut une année record pour le gaming PC, mais c’est aussi et surtout dû à la proposition gaming de cette machine, coûteuse, mais qui reste encore et toujours la meilleure plateforme de jeu.

Car de grands et beaux jeux exclusifs au PC (ou tout du moins développés principalement pour le gaming PC), il y en a eu cette année, et même si plus confidentielles, ces exclusivités ont des arguments à faire valoir face aux orgies AAA de Sony. Tout d’abord, il y a Hades de Supergiant Games (exclu temporaire puisque une version Switch est sortie), considéré par beaucoup de joueurs, de rédactions presse et de créatifs du jeu vidéo comme le véritable numéro un de cette année. Viennent ensuite des réussites telles que Desperado III, Crusader Kings 3, World of Warcraft: Shadowlands, Football Manager 2021, A Total War Saga: Troy ou encore Wasteland 3. Forcément, leur exposition médiatique n’est pas à la hauteur de leur qualité, mais oui, ce fut une grande année.

Aussi parce qu’elle a vu émerger le lancement de certains early access prometteurs. Comment ne pas évoquer Baldur’s Gates III ou encore le phénomène Phasmophobia ? D’autres, plus intimes, viennent se greffer à ces deux monstres, comme Prodeus, Overcrowd: A Commute’em Up, Not for Broadcast ou encore Before We Leave et Industries of Titans, tous gagnant en épaisseur au fur et à mesure que le temps passe. Alors oui, forcément, il faut savoir chercher et faire la part des choses, car comme d’habitude, 90% de la production indépendante exclusive au PC est médiocre.

Il ne faut pas non plus oublier, car cela serait un crime, le premier véritable AAA créé uniquement pour la réalité virtuelle avec Half Life Alyx. Développé par Valve, ce spin-off de la saga nous permet d’incarner Alyx Vance pour ce qui est une préquelle à Half Life 2. La claque fut et est encore monumentale, jamais un jeu VR n’a été aussi immersif et précis dans son gameplay. Voici enfin le porte-étendard d’une technologie qui va dans le bon sens et qui gagnerait à se voir offrir encore ce genre de titres pour réellement s’imposer dans le secteur, surtout que les casques deviennent de plus en plus abordables et de qualité, comme l’atteste l’Occulus Quest 2. Reconnaissons aussi que Sony a une carte à jouer avec son PlayStation VR qui se montre tout à fait respectable.

Par ailleurs, s’il y a un domaine dans lequel le PC excelle encore cette année, c’est sur le jeu multiplateforme. Le PC joue la plupart du temps le rôle de la version dite supérieure, car offrant un plus grand confort de jeu et des graphismes souvent plus aboutis. Encore faut-il avoir la configuration pour, mais globalement, cette année 2020 a été celle de l’optimisation du côté des développeurs, si l’on met de côté certaines boîtes comme Ubisoft et son Watch Dogs Legion ou encore CD Projekt et Cyberpunk 2077, même si la version PC reste à l’heure actuelle la plus convenable de toutes.

Mais bon, s’essayer à DOOM Eternal sur ce support par exemple, c’est obligatoirement l’adopter, tout comme le phénomène Among Us majoritairement joué sur ce même support pour une question d’ergonomie.

D’autant plus que même les constructeurs consoles misent d’ores et déjà sur le PC avec en tête de proue Microsoft, dont le Game Pass offre aux joueurs une grande bibliothèque aussi bien sur ordinateur que sur Xbox, avec même des exclusivités pour l’un et l’autre des supports. L’offre Ultimate permettant d’avoir accès au Game Pass sur PC, consoles et smartphones est d’ailleurs véritablement intéressante. Sony y sort, lui, de plus en plus d’exclusivités de ses PlayStation avec cette année un certain Horizon: Zero Dawn et ce n’est sûrement pas fini.

Le développement de Google Stadia, boosté en fin d’année par Cyberpunk 2077, témoigne aussi de l’engouement grandissant autour des offres cloud gaming sur le support, avec GeForce Now et Xcloud en tête d’affiche. On verra bien ce que donnera Amazon Luna, alors que le géant américain se délecte du monopole de sa plateforme de streaming Twitch qui a écrasé toute concurrence, envoyant valser à la poubelle son concurrent direct Mixer. Il n’en va pas de même pour Steam qui reste le launcher préféré des joueurs certes, mais qui voit l’Epic Games Store et le Game Pass lui grappiller toujours plus de terrain, alors que les autres peinent à exister.

La lutte acharnée que vont se livrer toutes ces entités, chacune dans leur secteur, s’annonce passionnante, et on a hâte de voir comment va évoluer le cloud gaming entre autres qui permettrait aux budgets les plus modestes de profiter de leurs jeux au maximum de leur capacité. Ceci demande par contre d’avoir au moins la fibre pour être viable, et en France, on accuse encore un certain retard sur son déploiement. Mais on est peut-être enfin face à l’arrivée d’une nouvelle façon de consommer du jeu vidéo sur PC, chose que l’on annonce depuis des lustres déjà.

Par ailleurs, PC oblige, il nous faut parler technologie, surtout à l’aube d’une nouvelle ère synonyme de nouvelle génération pour le parc consoles. Les nouvelles cartes RTX 3000 de Nvidia sont en effet sorties en cette fin d’année 2020 et outre des performances écrasantes (les PS5 et Xbox Series X|S avec) et enfin une véritable gestion du ray-tracing, ces cartes brillent surtout par leur indisponibilité. En cause, une production ralentie à cause de la Covid-19 et on se demande encore pourquoi ne pas avoir repoussé la sortie de ces dernières en conséquence. Question que l’on se pose pour les nouvelles consoles aussi.

C’est donc là un constat plus que négatif qu’il nous faut tirer, car ceci a créé une véritable spéculation sur les cartes avec des prix frôlant le ridicule tellement ils sont hauts. Certaines CG se trouvent aujourd’hui à plus de 1000 euros de leur prix de base. Et il en va de même pour les séries de cartes graphiques RX 6000 de AMD, ainsi que leurs nouveaux processeurs de la gamme 5000. Et alors que l’on nous annonce les RTX 3080 Ti ou encore la 3060 pour février prochain, on espère une meilleure disponibilité pour le grand public…

Enfin, il nous faut tout de même apprécier l’année écoulée à sa juste valeur. Le monde du gaming passé est en perpétuelle évolution et 2021 ne devrait pas déroger à la règle. On espère voir émerger de nouveaux projets ambitieux et de nouvelles technologies toujours plus innovantes. Alors oui, le PC est toujours master race, car idéal pour jouer, dès lors que l’on peut y mettre le prix, par contre il faut vouloir investir un minimum dans sa machine, car on n’est pas sur du clé en main comme avec les consoles.

Toutefois, nous ne pouvons qu’encourager à jouer sur le maximum de supports possibles, tous ont leurs qualités et exclusivités incroyables à côté desquelles il serait criminel de passer.