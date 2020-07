Banner of the Maid – La Chine revoit la Révolution sur PS4 et Nintendo Switch

Enfin ! Ça a mis tellement de temps que nous n’osions plus y croire, mais notre attente arrive à son terme. Vous n’êtes probablement pas sans savoir que nous apprécions l’Histoire chez New Game Plus et si nous n’avons rien contre les scénarios originaux dans le jeu vidéo, revivre des grands moments historiques au sein d’œuvres vidéoludiques reste un de nos plaisirs coupables. Autant dire que nous attendions avec une grande impatience l’arrivée de Banner of the Maid.

Apparu pour la première fois en avril 2018, cette œuvre de fiction moitié anime moitié jeu de stratégie à la Fire Emblem/Langrisser, 100% Révolution Française et 100% chinoise, nous a interpellés. Oui, nous étions sous le charme. Alors découvrir par hasard que le titre a enfin trouvé sa date de sortie sur PlayStation 4 et Nintendo Switch nous emballe grandement.

Vous pourriez vouloir nous indiquer que le titre est déjà disponible sur PC depuis un an et qu’il dispose également d’une traduction en anglais depuis quelques mois, tout ça, nous le savons aussi. Mais les amateurs de jeux de stratégie sur consoles, à l’image de certains de nos rédacteurs, devaient jusqu’alors se priver d’un titre cumulant deux de leurs passions. La sortie de Banner of the Maid est calée au 12 juillet 2020 aussi bien sur la console hybride que sur la bécane de Sony.

Pour un peu plus de 15€ et environ 2Go de mémoire sur votre disque dur, à vous les joies de découvrir une version romancée de la Révolution Française en incarnant Pauline Bonaparte, la petite sœur du célèbre dictateur empereur. Notre héroïne, comme de nombreuses femmes dans ce jeu, possède un talent certain : celui de galvaniser les troupes au combat. À vous de faire usage de ses nombreux talents, de ceux de vos généraux et de votre esprit tactique afin de mener vos troupes à la victoire pour le bien du peuple français.

On récapitule vite fait ici : Banner of the Maid sort sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 12 juillet pour un peu plus de 15 €. Il était temps ! Nous rappelons également qu’une version PC existe et que vous pouvez vous en saisir sur Steam.