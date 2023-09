Baldur’s Gate 3 – Analyse de l’API et implications des joueurs d’esport

Les joueurs disposent d’un large éventail d’options depuis que Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC. Par exemple, ils peuvent modifier les paramètres du jeu et les réglages visuels quand ils le souhaitent en cours de partie. Cependant, dès que le jeu est lancé, une question se pose. Certains peuvent être perplexes lorsque le jeu leur demande de choisir entre les API DirectX et Vulkan avant le lancement.

DirectX11 et Vulkan : un dilemme pour les joueurs

Malgré que les différences entre les deux API soient plutôt minces dans Baldur’s Gate 3, il est recommandé à la majorité des joueurs d’opter pour Vulkan, si possible. C’est particulièrement le cas pour les joueurs qui disposent de cartes graphiques AMD ou Intel. Pour ces derniers, l’API Vulkan pourrait offrir une performance légèrement supérieure à celle de DirectX 11.

Par contre, les joueurs qui utilisent les cartes de la série Nvidia RTX pourraient trouver plus bénéfique d’adopter l’API DirectX 11. En effet, DirectX11 permet une utilisation optimale de la technologie DLSS intégrée dans les séries Nvidia RTX 20xx et 30xx. C’est un véritable bouleversement par rapport à l’alternative FSR 1.0, désormais obsolète, présente dans la version actuelle du jeu.

Comparaison des avantages de Vulkan sur DirectX 11

Vulkan est nettement plus récent que DirectX 11. De ce fait, DirectX 11 ne dispose pas de toutes les fonctionnalités sophistiquées disponibles dans DirectX 12, voire dans Vulkan. En d’autres termes, DirectX est généralement beaucoup moins efficace que Vulkan pour les processus gourmands en GPU.

Un usage adéquat de l’arrière-plan Vulkan entraîne une augmentation très significative des performances du GPU sur tous les titres de jeux vidéo. Un exemple frappant est le jeu DOOM (2016), qui proposait à la fois des options OpenGL et Vulkan.

L’état actuel du jeu Baldur’s Gate 3

Il est important de noter que la version actuelle de Baldur’s Gate 3 comporte de nombreuses fonctionnalités encore considérées comme « expérimentales » par l’équipe de développement. En conséquence, FSR et Vulkan ne sont pas encore suffisamment finalisés dans le jeu pour être qualifiés de parfaits. On s’attend à ce que cette situation soie résolue avec les futures mises à jour.

L’enjeux de ce choix pour le monde de l’esport

Dans l’arène compétitive de l’esport, ces considérations techniques sont de la plus haute importance. Effectivement, l’optimisation du rendement du GPU peut très bien faire pencher la balance entre le triomphe et la déroute lors d’une confrontation, surtout dans le cadre de compétitions particulièrement disputées. Il est donc primordial pour les athlètes électroniques professionnels et les passionnés d’esport de rester constamment à l’affût des dernières tendances, innovations et évolutions dans ce domaine en constante évolution.

Conclusion : DirectX ou Vulkan?

Que vous soyez un joueur d’e-sport ou un parieur, le choix entre DirectX et Vulkan peut avoir un impact significatif sur votre expérience de jeu. Au fur et à mesure que les développeurs continuent d’améliorer Baldur’s Gate 3, il est important de se tenir informé de ces évolutions techniques afin de profiter au maximum du jeu.

