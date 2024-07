Baldur’s Gate 3 – Ce qui nous attend avec le prochain patch

« L’été est là, la température monte, les effluves de crème solaire sont partout, et ça fait trois jours que ton père porte le même marcel plein de transpiration. C’est donc le meilleur moment de l’année pour s’enfermer chez soi et lire les dernières nouvelles sur Baldur’s Gate ! » C’est ainsi que commence le message que les développeurs de Baldur’s Gate 3 ont posté dans l’onglet communauté Steam, dans lequel ils annoncent l’arrivée prochaine du patch 7 du RPG dans l’univers de Donjons et Dragons.

Au programme : un mode écran partagé pour le multijoueur, des cinématiques inédites pour les personnages malveillants, et des outils officiels pour le modding. Voici un résumé sans spoilers.

Pour commencer, Larian introduit un mode split-screen dynamique pour les joueurs en coop. L’écran partagé sera ajustable à tout moment, même en plein combat, et permettra aux joueurs de ne pas rester confinés au même endroit, offrant ainsi la liberté d’explorer les environs indépendamment. Le mode honneur (soit le mode difficile du jeu) sera amélioré, avec de nouvelles attaques légendaires pour certains ennemis : un défi de taille en perspective pour les plus acharnés d’entre nous.

Les joueurs qui veulent incarner un personnage malveillant auront droit à de nouvelles cinématiques. Peu d’informations sont disponibles pour l’instant, mais deux images ont été partagées pour nous donner un avant-goût. Le personnage Sombres Pulsions a d’ailleurs reçu une attention toute particulière. Par contre, Larian nous dit qu’on ne pourra toujours pas embrasser l’un des antagonistes les plus populaires du jeu car il est « trop occupé et n’a pas le temps pour les bisous ». On sait que cette annonce fera de nombreux déçus…

De plus, le post officiel détaille une série de correctifs pour chaque compagnon du jeu : inspirations manquantes, lignes de dialogue romantiques qui ne se déclenchaient pas, et problèmes de clipping et d’animation seront résolus. Certaines courtes scènes vont être ajoutées pour renforcer l’impact émotionnel de certains événements : nos personnages réagiront davantage à ces derniers (plus de détails dans l’annonce de Larian mais gare aux spoilers). Des dialogues romantiques seront à nouveau disponibles pendant l’aventure, hors des cinématiques dédiées.

Dernière grande annonce, l’arrivée d’un outil officiel pour les mods ! Cet outil permettra d’installer facilement des mods en jeu, mais aussi de créer les siens : nouveaux objets, skins pour les dés, coiffures et barbes, classes et sous-classes, races, interfaces et améliorations de la qualité de vie en jeu. D’après les premières images et les retours sur l’alpha, il est simple à prendre en main pour que même les néophytes puissent profiter des contenus personnalisés.

Près d’un an après la sortie de ce mastodonte, Baldur’s Gate 3 ne cesse d’évoluer. Larian affirme qu’ils ne s’arrêteront pas là et que même après le déploiement de la mise à jour, ils continueront à travailler sur le jeu : mode photo en préparation, crossplay et toujours plus d’optimisations pour améliorer l’expérience de jeu.

Les personnes souhaitant tester la bêta de ce patch ont jusqu’au 22 juillet pour s’inscrire sur Steam. Les commentaires sous l’annonce sont unanimes et les joueurs remercient Larian pour le soin apporté au jeu. Le patch sera disponible pour tout le monde dès septembre prochain sans plus de précision.