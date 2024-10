La franchise Avatar s’apprête à s’enrichir d’un nouveau chapitre, et cette fois-ci, c’est le monde des jeux vidéo qui en sera le théâtre. Saber Interactive et Paramount Game Studios, en collaboration étroite avec Avatar Studios, ont annoncé le développement d’un RPG AAA se déroulant dans l’univers d’Avatar Legends, un label qui regroupe les mondes d’Avatar: Le dernier maître de l’air et de La légende de Korra. Ce nouveau projet, encore en phase de développement, sera disponible sur consoles et PC.

Selon les premiers détails partagés par Saber Interactive, ce RPG inédit proposera aux joueurs une toute nouvelle aventure, spécifiquement créée pour ce titre, dans laquelle ils pourront incarner un nouvel Avatar jamais vu auparavant. Le jeu se déroulera des milliers d’années dans le passé, bien avant les événements des séries animées. On promet aux joueurs un monde dynamique et coloré, où ils auront la possibilité de maîtriser les quatre éléments (l’eau, la terre, le feu et l’air), tout en s’engageant dans des combats aux côtés de compagnons et en prenant des décisions cruciales pour maintenir l’équilibre du monde.

Ce RPG ambitionne d’apporter à la fois des éléments familiers aux fans de longue date et des nouveautés captivantes. Selon Doug Rosen, vice-président senior des jeux et des médias émergents chez Paramount, cette collaboration permet d’étendre l’univers de la franchise de manière immersive :

Les fans d’Avatar: Le dernier maître de l’air attendent depuis longtemps de nouvelles histoires qui les plongeraient dans l’univers de la série. Grâce au jeu vidéo, nous avons la possibilité d’élargir la construction de ce monde et d’offrir aux joueurs une expérience immersive de nouveau contenu.

Cette déclaration montre l’ambition de Paramount de proposer un produit qui résonne non seulement avec les fans existants, mais qui attire aussi de nouveaux joueurs grâce à une expérience riche et interactive. De son côté, Saber Interactive semble confiant dans sa capacité à relever ce défi. Josh Austin, directeur du développement des propriétés intellectuelles chez Saber Interactive, explique que cette collaboration est l’occasion de bâtir quelque chose de spécial, tout en soulignant l’importance de ce partenariat de longue date avec Paramount :

Chez Saber, nous sommes tous de véritables fans des univers sur lesquels nous travaillons. C’est un honneur de collaborer avec Avatar Studios et Paramount Games pour étendre l’univers d’Avatar Legends dans le domaine des jeux vidéo.

Ce n’est pas la première fois que Saber Interactive et Paramount travaillent main dans la main. Leur collaboration a débuté il y a plus d’une décennie, notamment avec le jeu World War Z, qui avait su capter l’attention du public par son approche unique des zombies en multijoueur. Ce partenariat solide, renforcé par une co-fondation du projet, témoigne d’une ambition commune d’offrir une expérience AAA digne des attentes du public.

Bien que les informations précises sur le gameplay et les mécaniques de ce nouveau titre soient encore limitées, certaines promesses semblent se dessiner. Outre l’exploration d’une nouvelle ère dans l’univers d’Avatar, ce jeu pourrait offrir une immersion profonde dans la maîtrise des éléments et les responsabilités d’un Avatar. De plus, l’accent mis sur les décisions morales et les interactions avec les compagnons pourrait indiquer une dimension narrative importante.

Cependant, de nombreuses questions restent en suspens : quel sera le style de combat ? Y aura-t-il une progression en ligne ou multijoueur ? Et surtout, comment cette nouvelle histoire s’inscrira-t-elle dans l’univers complexe et bien-aimé des séries originales ?

Le projet d’un RPG AAA dans l’univers d’Avatar Legends s’annonce ambitieux. Si les premiers éléments sont prometteurs, il reste encore beaucoup à découvrir. Ce qui est certain, c’est que cette collaboration entre Saber Interactive, Paramount et Avatar Studios suscite déjà beaucoup d’attentes, tant du côté des créateurs que des joueurs. Nous ne pouvons qu’attendre avec impatience de nouvelles informations qui, espérons-le, nous plongeront davantage dans cet univers fascinant et encore largement inexploré.