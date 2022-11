Atomic Heart – La dystopie soviétique pour début 2023 !

Qu’il fait bon vivre en cette année 1955 au sein de l’Union soviétique. La société est en harmonie, la science est triomphante, des villes expérimentales sortent du sol dans lesquelles des légions d’automates effectuent la plupart des tâches ingrates et professions, rendant possible l’utopie fraternelle soviétique. Du moins, c’était l’idée avant que tout n’aille de travers. Bienvenue dans Atomic Heart où l’agent du renseignement que vous incarnez doit comprendre ce qu’il se passe dans un jeu qui ne cache pas son ambiance très proche de celle que l’on peut retrouver dans un Bioshock.

Annoncé il y a déjà cinq ans au travers d’un trailer qui posait les bases de l’univers du jeu, Atomic Hearts se fait depuis patiemment désirer. Un trailer en début d’année nous avait présenté un mois finissant en « -bre » en 2022 comme fenêtre de sortie initiale. Puis nous en avions eu un second lors de la gamescom 2022 dédié cette fois au combat. Le 31 octobre 2022, le site Whatifgaming a publié un article dans lequel il a revendiqué l’exclusivité de la confirmation de la date de sortie pour le 21 février 2023 grâce à une « source » à laquelle le site « fait toute confiance », qui proviendrait dès lors soit du studio Mundfish, soit de l’éditeur et distributeur français Focus Home.

À noter qu’un compte connu pour participer à des leaks de jeu, TheSnitch (La Balance, en langue de Voltaire), a, au travers d’un tweet sous la publication de Whatifgaming sur Twitter, sous-entendu être derrière l’information. Finalement, la main forcée par ce leak, le studio a sorti un nouveau trailer début novembre confirmant que le jeu serait bien disponible pour le 21 février 2023 sur PC, PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, mais aussi sur le Gamepass.

Pour rappel, Mundfish est un studio russe fondé et basé à Moscou, mais qui aurait été relocalisé à Chypre depuis l’invasion russe de l’Ukraine. Il est possible que l’état de guerre en Russie, la mobilisation et tous les aléas liés à cette situation soient derrière le report du jeu, lequel demeure toutefois assez léger.

Dès lors, aucun report supplémentaire n’est désormais à craindre et, dans quelques mois, Atomic Heart et son ambiance flirtant avec le grotesque, l’horreur et l’innovation technologique vous accueillera en son monde. Et il vous reviendra alors d’élucider les mystères derrière cette utopie soviétique qui a muté vers une dystopie horrifique.