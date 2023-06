Atlas Fallen – La surprise de cet été 2023 ?

La sortie de Final Fantasy XVI sonne officiellement le glas de la période estivale, période à laquelle les sorties jeux vidéo se font plus rares pour reprendre à la rentrée, entre septembre et octobre. Même s’il reste toujours des lancements prévues (le jeu vidéo ne dort jamais), on observe chaque année un ralentissement le temps des vacances d’été, quoi de plus normal. Mais cette année, un titre a décidé d’ajuster sa sortie en plein milieu de cette intervalle, en esquivant soignement le mastodonte de Square Enix, ce titre c’est Atlas Fallen.

Derrière le projet, on retrouve les Allemands de chez Deck13 Interactive, la talentueuse équipe en charge de la sous-estimée série The Surge. Ces derniers s’éloignent du genre Souls-like pour tendre vers l’Action-RPG aux allures bien frénétiques. Atlas Fallen semble miser avant tout sur l’exploration et les combats nerveux. À l’aide d’un mystérieux gantelet, l’on défiera le tyrannique Dieu du Soleil Thelos en affrontant les Wraiths, des créatures divines terrifiantes qui rôdent dans le monde d’Atlas.

Impossible de ne pas penser à Darksiders en visualisant les premières images, et cette remarque est loin d’être péjorative. L’univers crépusculaire à portée semble prometteur, et la capacité de glisser sur le sable pour se déplacer (à la Journey) rend le tout fluide. Côté combat, il faudra principalement s’attaquer à des colosses avec bon nombre de point de vie, il conviendra alors d’enchaîner les combos à la Devil May Cry (à l’horizontal) avec une fonctionnalité intéressante : le momentum.

Pour faire simple, plus vous infligez des dégâts, plus votre arme gagne en puissance débloquant de nouvelles attaques dévastatrices. Mais attention à l’autre versant : plus votre gantelet déborde de puissance, plus vous prendrez de dommages, un dangeureux jeu d’équilibre qu’il faudra impérativement maîtriser. Bien sûr, l’expérience cumulée et l’équipement récupéré permettront de personnaliser son héros comme bon vous semblera.

On ne vous cache pas une certaine impatience de mettre nos mains dessus, la proposition est plutôt intéressante et les équipes derrière ont une réelle expérience en la matière. Chose à confirmer dès sa sortie d’ici une poignée de semaines, Atlas Fallen est prévu pour 10 août prochain sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.