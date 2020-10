Astérix & Obélix XXL Romastered – Un mode pour les rétro-gamers

Si les noms d’Astérix et Obélix ne sont plus à présenter, les amateurs de bandes dessinées ignorent peut-être que ces deux gaulois sont aussi les héros d’une flopée d’adaptations vidéoludiques. Parmi ces jeux, l’on retrouve une série particulièrement affectionnée d’une communauté de rétro-gamers, un dénommé Astérix & Obélix XXL dont le deuxième volet a déjà eu droit à un Remastered pour accompagner la sortie de sa suite sur toutes les consoles actuelles.

Sorti originellement sur PlayStation 2 en novembre 2003, puis en 2004 sur PC et Gamecube, Astérix & Obélix XXL Romastered nous permettra dès le 22 octobre prochain de rejouer au tout premier épisode. Le titre entame une belle série parodique qui détourne les grandes icônes du jeu vidéo à la sauce gauloise, telles que Sonic devenu ici un marathonien ou un Mario libidineux au regard assassin.

Ce Astérix & Obélix XXL Romastered ne compte pas se reposer seulement sur ses acquis, le studio étant désormais fort de ses deux précédentes aventures avec le duo gaulois, pour nous proposer la meilleure expérience possible de ses origines.

Cette nouvelle itération s’accompagnera de quatre nouveaux modes de jeux : le mode rétro qui vous permettra de jouer avec les graphismes d’antan en 4/3, un mode contre la montre et deux modes de difficulté supérieure pour complexifier les phases de plateformes ou le nombre d’ennemis par niveau.

Malgré l’accueil plus que mitigé du récent Astérix & Obélix XXL 3 : Le Menhir de Cristal, qui avait fait le choix de casser ses propres codes pour nous proposer un jeu en vue du dessus plus proche d’un Beat’Em All coopératif, la réédition du second épisode a suffisamment rallumé la flamme nostalgique des fans afin de créer une petite attente pour ce Astérix & Obélix XXL Romastered.

Il ne reste donc que quelques jours à attendre pour se replonger dans l’univers de Goscinny, ou découvrir ce titre original qui a su faire bonne utilisation de ses héros populaires.