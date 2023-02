Assassin’s Creed Valhallla – Les Vikings récompensés au Grammy Awards

Bien qu’il ait déjà eu des apparitions de certains jeux vidéo lors des éditions précédentes, à l’instar de l’année dernière avec un remix d’un morceau tiré d’un titre Kirby ou avec le thème de Civilization IV en 2010, la cérémonie des Grammy Awards qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi a assurément été historique. Pour la première fois, en effet, une catégorie jeux vidéo spécifique lui avait été consacrée, montrant par-là son importance sans cesse grandissante.

Une initiative, très louable donc, qui a probablement été au centre de plusieurs questions de la part de joueurs curieux de ne pas voir certains titres figurer parmi la liste communiquée par l’académie. God of War: Ragnarök, par exemple, aurait pu être l’un d’entre eux. Malheureusement pour lui, la sélection avait été faite bien avant sa sortie du 9 novembre. Ce ne sera donc que partie remise pour le chef-d’œuvre de Santa Monica. En revanche, c’était tout à fait possible de voir la présence de l’autre hit de l’année 2022 sorti en février : Elden Ring. Ce qui n’a pas été le cas. Le prix se jouait plutôt entre les titres suivants:

Aliens: Fireteam Elite, pour la composition d’Austin Wintory Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, pour la composition de Stéphanie Economou Marvel’s Guardian of the Galaxy, pour la composition de Richard Jacques Old World, pour la composition de Christopher Tin Call of Duty: Vanguard, pour la composition de Bear McCreary

Et, l’échéance tant attendue étant enfin passée, le vainqueur n’est désormais plus un mystère. Ainsi, c’est au DLC d’Assassin’s Creed Valhalla qu’est revenue la palme, laquelle offre donc à Stéphanie Economou le tout premier Grammy de la catégorie. Ce faisant, la compositrice récompensée – qui a notamment officié sur des séries Netflix telles que Jupiter’s Legacy – a logiquement été invitée sur la scène pour récupérer son dû et dire au passage quelques mots de remerciement. Une intervention qui cependant a moins marqué les spectateurs que les soucis d’énonciation du présentateur, Randy Rainbow, qui a eu bien du mal à prononcer le nom du jeu d’Ubisoft. Les différents tweets qui pullulent en témoignent.