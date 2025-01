Annapurna Interactive débauche Leanne Loombe. Quelle direction pour l’éditeur ?

Leanne Loombe, personnage majeur de l’industrie, rejoint Annapurna Interactive, éditeur emblématique de jeux indépendants. Avec près de vingt ans d’expérience dans l’industrie, ses expériences au sein d’Electronic Arts, Riot Games et plus récemment Netflix font d’elle une personnalité reconnue. Quelque chose qui est généralement survolé cependant : Loombe a été/est membre des conseils d’administration d’organisations comme les BAFTA, WINGS Interactive et Women in Games International, des entités reconnues dans le monde du jeu vidéo comme bienveillantes et propices aux expériences de jeu qui sortent du cadre habituel.

Cette nomination intervient dans un contexte délicat pour Annapurna Interactive, qui a dû faire face à la démission collective de son équipe dirigeante en septembre 2024, mais également aux questions que nous pouvions nous poser quant à la réalisation des différents projets engagés par l’entreprise (dont un nouvel épisode supposé de Silent Hill). Coupons court aux élucubrations, nous n’en savons pas plus pour le moment et il semble compliqué de poser un diagnostique à l’heure actuelle.

Loombe arrive ainsi avec pour mission de rétablir un équilibre fragile et de rassurer les studios partenaires. Si son parcours inspirant laisse entrevoir une volonté de renouveler la vision artistique et stratégique d’Annapurna, l’ampleur du chantier reste évidente. Cette période pourrait marquer un tournant décisif pour une entreprise dont la capacité à innover a su faire briller un nombre colossal de projets.

Laissons un peu de temps à l’éditeur. Loombe, qui a travaillé sur des jeux de tous horizons, nous offre cependant dans son post Linkedin une petite phrase qui se veut rassurante :

« J’ai toujours admiré la manière dont Annapurna Interactive soutient les développeurs ayant une vision créative forte »

De même, Hector Sanchez et Megan Ellison partagent une vision plutôt optimiste de cet ajout à l’équipe qui aura entre autre la tâche de collaborer à la supervision des différentes adaptations, on pense entre autre au film Stray, signé il y a déjà deux ans.

La question qui se pose est donc la suivante : sommes nous bien devant le renouveau d’Annapurna Interactive dirigée par une membre importante d’entreprises et d’associations qui agissent pour le changement dans le jeu vidéo ? Ou bien l’éditeur deviendra-t-il un nouveau générateur de AAA réduisant au maximum la prise de risque sous la coupe d’une personnalité habituée aux productions de grande envergure dans des studios réputés ?