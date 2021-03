Amnesia: Rebirth et son nouveau mode Aventure… sans ennemis !

Frictional Games. Voilà un studio qui a su nous offrir parmi les plus grandes frayeurs du jeu vidéo, et ce en quelques productions seulement. Leur plus iconique est sans conteste Amnesia: The Dark Descent, mais il ne faut pas oublier la trilogie Penumbra, l’incroyable SOMA ou encore leur dernier bébé en date, le sympathique Amnesia: Rebirth que nous avons testé lors de sa sortie dans nos colonnes.

Et c’est là le jeu qui nous intéresse aujourd’hui puisque le studio a fait une annonce qui risque de faire grincer quelques dents, tant elle est aussi atypique qu’inattendue. A la manière d’autres jeux d’horreurs avant lui, Amnesia: Rebirth va se voir apporter un mode Aventure et jusque là rien de bien original, puisque ce dernier est voué à mettre en avant l’histoire et la narration au détriment de la difficulté.

Une arrivée qui se traduit par une promotion du jeu qui s’affiche actuellement à 14,99€ sur Steam, l’Epic Games Store et GoG, au lieu des 24,99€ demandés habituellement, soit une ristourne de 40%. Voilà qui n’est pas rien et d’ailleurs, si vous n’avez toujours pas sauté à pieds joints dans ce monde ténébreux qu’est celui de Rebirth, nous ne pouvons que vous conseillez de profiter de l’offre.

L’arrivée d’un mode “facile” est une chose que nous avons beaucoup vue dernièrement et pas uniquement dans le genre horrifique, sauf qu’ici demeure une anomalie, selon nous en tout cas, car ce mode Aventure supprime tout simplement tous les ennemis du jeu. Alors oui, Rebirth raconte une très bonne histoire et est très bien écrit, mais est-ce que finalement ce n’est pas dénaturer l’essence même d’Amnesia que de faire ainsi ?

De plus, les ennemis ne sont pas la seule chose à être éjectés, car même la gestion de la santé mentale et tous les petits événements paranormaux qui vont avec (bruits effrayants, distorsion de l’écran) disparaissent. Ajoutez à cela des lieux et décors à la luminosité totalement revue, et vous perdez là encore l’une des forces du jeu de base.

Alors oui, ce n’est là qu’une option supplémentaire pour vivre l’expérience autrement, mais ce qui fait le sel du jeu c’est ce mélange justement dosé entre aventure, narration et horreur, surtout que Rebirth n’est franchement pas très difficile, surtout si on le compare au premier épisode de la franchise ou aux Penumbra. Alors transformer ce titre en simple walking simulator bardé d’énigmes est-ce là l’idée du siècle ?

Néanmoins, ne soyons pas non plus trop absolus dans notre constat, le principal finalement c’est qu’une partie des joueurs s’y retrouvent et apprécient l’expérience nouvelle proposée. D’autant plus que Frictionnal a eu la bonne idée d’ajouter quelques énigmes que l’on nous décrit comme très lovecraftienne sur les bords, voilà qui devrait nous plaire par contre.

Rappelons aussi qu’un tel mode avait vu le jour aussi dans SOMA, l’un des plus grands jeux horrifiques de ces dernières années, et qu’il avait finalement plutôt plu à la majorité des joueurs, dont nous-mêmes. Mais ce dernier avait aussi des particularités que ce Amnesia: Rebirth n’a pas. Il était plus obscure, plus difficile, et il est vrai que certains endroits ne pouvaient être explorés que sommairement du fait de la présence d’une vile créature.

Redécouvrir les installations sous-marines était alors un réel plaisir, c’était comme une petite sucrerie supplémentaire offerte aux joueurs qui avaient sué corps et âmes pour voir le bout du jeu. Là, avec Amnesia: Rebirth, cela nous apportera plus de tranquillité pour explorer, mais on l’était déjà relativement la plupart du temps, hormis à de très rares moments.

Mais gageons que les développeurs savent ce qu’ils font et on espère une très bonne surprise, nous ne manquerons pas de vous faire un petit retour là-dessus sous la forme d’un article. Aussi, laissons le mot de la fin a Fredrik Olsson, leader créatif sur le jeu, avec un petit dev diary en plus pour finir.