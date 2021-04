Alex Kidd In Miracle World DX – Éditions physiques et date de sortie

ALex Kidd a longtemps fait partie de ces licences oubliées perdues dans les limbes vidéoludiques. Mais le voici qui revient en force sur toutes les plateformes grâce à Alex Kidd In Miracle World DX.

Il y a un peu moins d’un an, personne ne s’attendait à ce retour. Au cours de la première journée de l’exposition Summer of Gaming d’IGN, l’une des premières annonces mondiales fut celle du retour de l’une des premières icônes du jeu vidéo, Alex Kidd. Autrefois considéré comme la mascotte de Sega dans les années 1980, Alex a rapidement disparu des radars après l’apparition de Sonic et l’échec de ses débuts sur MegaDrive dans Alex Kidd in the Enchanted Castle.

Cependant ses débuts dans le Miracle World sont restés dans les mémoires. Merge Games et Just for Games ravivent nos souvenirs avec cet Alex Kidd in Miracle World DX.

Développé par Merge Games et Jankenteam, le remake du jeu de plateforme classique Master System voit l’ajout de nouveaux niveaux, modes et combats de boss alternatifs, dont un mode Boss Rush. Vous pourrez revivre l’aventure dans un style pixel art moderne ou avec des graphismes rétro classiques, similaires au remake de son compagnon de Master System Wonder Boy: The Dragon’s Trap.

Mise à part cela, le gameplay semble reprendre tous les gimmicks de l’opus Master System, avec de la plateforme 2D, du cassage de cailloux, de la moto et du jan-ken-pon (Pierre-Feuille-Ciseaux dans la langue de Guillaume Meurice).

L’éditeur a également précisé que la sortie du titre se ferait en dématérialisé, et en support physique. Ces éditions matérielles seront disponibles sous deux formats.

Les éditions classiques contiendront :

Un exemplaire “region free” du jeu

Un manuel d’instructions

Un porte-clés

Les éditions spéciales Signature contiennent :

Un exemplaire “region free” du jeu (incluant un manuel d’instructions et un porte-clés)

Un certificat numéroté et signé par les développeurs

Trois pins émaillés exclusifs Alex Kidd

Un jeu de cartes Jankenpon (pierre/papier/ciseaux) représentant les personnages de Miracle World

Un artbook original révélant l’art derrière Alex Kidd in Miracle World DX

Le médaillon d’Alex Kidd et un sac d’argent en feutrine

La bande-son originale du jeu sur CD

Une boîte collector avec un artwork alternatif

Alex Kidd in Miracle World DX débarquera dans toutes les chaumières le 25 juin 2021.