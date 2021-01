AGDQ 2021 – La grande messe du speedrun a débuté

Marché redoutable où le profit est au centre de la machine, le jeu vidéo peut aussi parfois se retrouver au centre d’œuvres caritatives. C’est ce que nous a rappelé la dernière édition du Z Event, en octobre dernier, et les 5.7 million d’euros récoltés pour Amnesty International. C’est également le cas de l’AGDQ, avec une édition 2021 cette fois-ci en ligne.

Pour ceux qui ignorerais ce qu’est le GDQ, Games Done Quick est un marathon caritatif américain semestriel centré autour de la pratique du speedrun. Il se compose de deux évènements par an, à savoir l’Awesome Games Done Quick en hiver et la Summer Games Done Quick en été.

À travers ses plus de dix ans d’existence, l’AGDQ s’est développé, étant désormais retransmis dans de nombreux pays, et rassemble un line up de speedrunners gargantuesque, venus s’affronter et battre des records sur à peu prêt tous les jeux possibles et imaginables. La meilleure partie étant bien sûr la convivialité d’un tel évènement, ainsi que les fonds récoltés pour la Fondation de prévention et de lutte contre le cancer (Prevent Cancer Foundation).

l’évènement se suit sur Twitch via la chaîne officielle de l’AGDQ. Pour tout connaitre du programme ( qui est au passage absolument énorme), ou bien faire un don, ou bien jeter un œil à la boutique en ligne, le mieux reste encore de se tourner vers le site officiel. Par contre, l’évènement étant américain, tout est en anglais. Mais que les personnes un peu frileuse avec la langue de Lara Croft ne se décourage pas, puisqu’il est possible de suivre l’intégralité de l’évènement commenté en français via le French Restream.

L’AGDQ prendra fin ce dimanche 10 janvier inclus, laissant encore de très nombreux speedruns à regarder. De quoi passer un week-end glacial bien au chaud, et pourquoi pas faire un petit don.