AG French Direct – La Frenchtouch remise en avant ce printemps

En août dernier nos confrères de chez ActuGaming lançaient la première édition de leur show mettant à l’honneur les studios de développement francophones et leurs créations. Sobrement nommé AG French Direct, cet ensemble de lives avait permis de mettre en avant de nombreux studios de l’hexagone trop méconnus par le grand public et avait rencontré un grand succès parmi les communautés de joueurs. Fort de cette expérience, l‘AG French Direct est de retour ce mois-ci avec une date et une pléthore d’information.

Prévu pour demain 24 mars, cet évènement en direct permettra à pas moins de 40 studios francophones de pouvoir parler de leurs créations et de leurs projets. Une initiative a saluée bien bas, surtout lorsque l’on voit que des studios comme Dear Villagers, qui ont édité Le Donjon de Naheulbeuk : L’amulette du désordre ou encore Arkane Studio, à l’origine de la série Dishonored et Prey, seront de la partie.

L’évènement se déroulera à partir de 17h, et les joueurs pourront alors en profiter sur une multitude de plateformes tel que Twitch, YouTube, Facebook et bien évidemment sur le site de l’organisateur, le tout sous-titré en Français et Anglais pour une meilleure compréhension de tous. Bien qu’assez récent comme format, l’AG French Direct compte bien montrer de quoi il est capable dans cette nouvelle édition, avec un seul mot d’ordre “la variété”.

En effet, ActuGaming en partenariat avec GoG.com compte proposer des annonces plus variées, regroupant plus de genres et plus de styles afin que chaque spectateur puisse y trouver son compte. De plus, l’organisateur précise qu’il ne s’agit ici que d’une initiative totalement indépendante ne nécessitant aucune contrepartie et que malgré cet évènement leurs points de vue sur le contenu proposé resteront purement objectifs.

Si l’on ne peut évidemment pas s’attendre à un grand show à l’américaine comme durant la BlizzCon ou l’E3, AG French Direct promet tout de même un bon nombre d’annonces mettant en avant tout le talent de nos studios.