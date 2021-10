Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – Report de sa mise à feu

Quelle drôle de millésime que cette année 2021, vous ne trouvez pas ? Bon, on dit ça mais c’est surtout à cause de l’actualité morose de ces derniers mois. Mouvements de contestation à tous les coins du globe, ton qui monte entre différentes nations, menaces terroristes, prix en hausse… Tout ça sur toile de fond de pandémie dont nous n’arrivons pas à nous débarrasser. Ouais, le beaujolais a intérêt à être bon cette année. D’autant qu’il aura peut-être aussi la lourde tâche de nous aider à oublier cette longue liste de reports : Sifu, Ghostwire Tokyo, The King of Fighters XV, Diablo Immortal. Une longue liste à laquelle s’ajoute maintenant Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Qui aurait crû qu’un simple remake (on dit « simple » parce qu’on est loin de celui de Final Fantasy VII) d’un jeu sorti sur GameBoy Advance (et de sa suite) rencontrerait des problèmes en chemin ? Franchement (et malheureusement) pas nous, mais c’est pourtant bien la réalité. En effet, aucun doute même puisque la nouvelle vient tout droit de Nintendo, précisant par le biais d’un tweet avoir besoin de plus de temps pour peaufiner son titre avant de le mettre en rayon. Il partage cependant une fenêtre de sortie et il semblerait qu’il faille attendre jusqu’au printemps prochain avant de partir en guerre.

Pour rappel, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp a été annoncé juste avant l’été durant la présentation E3 de son éditeur, mettant fin à plus de 13 ans de disette pour les fans de la licence (le dernier épisode date de 2008). Comme son nom l’indique, cet épisode comprendra les deux titres sur GameBoy Advance (en 2002 et 2003 chez nous) avec de nouveaux visuels (plutôt cool pour les généraux qui profitent de l’expertise de WayForward dans l’animation, moins pour les modèles 3D qui… bref soyez juge…) et un mode multijoueur en ligne jusqu’à 4 joueurs (à condition que vous soyez adhérents au service Nintendo Switch Online).

On ne va pas se plaindre davantage, c’est pas comme si cette fin d’année ne s’annonçait pas déjà chargée, hein ? Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est attendu exclusivement sur Nintendo Switch au printemps 2022. Comptez-vous prendre part au combat ou comptez-vous faire la guerre à sa nouvelle direction artistique en boudant le jeu ?