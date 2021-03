Activision vient de recruter Brian Bulatao, ex-numéro 2 de la CIA

Bobby Kotick (PDG d’Activision depuis 1991) s’est fendu d’un long message public le 29 mars 2021 afin de révéler la promotion d’Armin Zerza au rang de directeur financier chez Activision-Blizzard. Parallèlement à cette annonce publique, il a cependant préféré dévoiler uniquement aux employés d’Activision-Blizzard le recrutement de Brian Bulatao, ancien numéro 2 de la CIA de 2017 à 2021, et proche de l’administration Trump, en tant que responsable du département des nouveaux talents, diversité et inclusion d’Activision-Blizzard.

Ancien militaire de carrière, Bobby Kotick a insisté sur le rôle qu’il avait joué sous la direction de Mike Pompeo, ancien secrétaire général de l’administration républicaine Trump. Très proche de l’ancien président américain, Bulatao est également un ami de longue date et partenaire d’affaires de Bobby Kotick, les deux hommes s’étant rencontrés sur les bancs de l’Académie Militaire de West Point. Il sera également responsable de la supervision de la fondation Call of Duty, qui s’occupe des vétérans de guerre.

Cependant, il ne semble pas avoir laissé que de bons souvenirs lors de son mandat. Selon certains journalistes, Brian Bulatao est décrit comme un “tyran” aux ordres de Mike Pompeo. Il est aussi impliqué dans des affaires de dépenses qui ont explosé, et connu pour ses étranges capacités à renvoyer des ambassadeurs et les remplacer par des personnes peu qualifiées (mais avec lesquelles il avait des accointances). Après la prise de connaissance de son pedigree, on comprend sans doute mieux pourquoi son recrutement n’a pas été annoncé publiquement…

Ci-après un extrait d’un reportage du Business Insider concernant l’ex-numéro 2 de la CIA (traduction libre) :

Depuis plusieurs mois, le PDG d’Activision-Blizzard s’évertue à redorer l’image de son entreprise (voir le communiqué ci-dessous), après de multiples accusations de licenciements abusifs, de harcèlement sexuel, et d’imposer le crunch à ses employés comme tradition d’entreprise. Le recrutement de Brian Bulatao envoie une sorte de signal contraire.

Recognizing the immeasurable contributions made by the women of @Activision, @Blizzard_Ent, @King_Games, and of our industry. At @ATVI_AB we #ChooseToChallenge by creating epic entertainment that can change stereotypes and bring people together. #IWD2021 https://t.co/flPFBsTt0w

— Bobby Kotick (@BobbyKotick) March 8, 2021