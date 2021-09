Une pluie d’accessoires pour Flight Simulator sur Xbox

Si Microsoft a fait un travail impressionnant en portant le vorace Flight Simulator sur Xbox Series, reste que les contrôles à la manette sont loin d’être pratiques tant les commandes peuvent être nombreuses. Un travail d’automatisation de nombreux paramètres permet néanmoins de voler avec des commandes réduites au minimum, mais cela ne vaut que pour des vols « chill », et éloigne le jeu de sa nature de simulation.

Pour profiter au maximum du titre, rien de tel que les accessoires appropriés : manche à balais, manette des gaz ou « yoke » (le guidon en forme de U qu’on retrouve dans de nombreux appareils). Et ça tombe bien, puisque plusieurs fabricants lancent leur gamme de matériel dédié à Flight Simulator et compatible Xbox.

Le premier set de contrôleurs est signé des Français de Thrustmaster, et sortira sous l’appellation TCA Boeing Yoke Pack. Et comme son nom l’indique en partie, il s’agira d’une réplique très fidèle des commandes d’un Boeing 787. Le pack sera constitué d’un yoke (le « guidon ») et de manettes des gaz, le tout équipé de diverses commandes et boutons. Fabriqué avec une ossature entièrement en métal, c’est un accessoire haut de gamme dont le prix et la date de sortie seront révélés un peu plus tard. Attendez-vous toutefois à devoir vider votre Livret A…

Honeycomb ressort son Alpha Flight Control, rebaptisé Alpha Flight Control XPC et gagnant la compatibilité Xbox Series X au passage. Là encore, il s’agit d’un yoke accompagné d’un boitier de commandes. En complément, Honeycomb a aussi annoncé un hub pour Xbox Series X permettant d’ajouter à son installation un pédalier, mais aussi des accessoires tiers (Logitech…). Le prix du yoke et du boitier de commandes devrait tourner autour des 300€.

Le dernier de ces accessoires annoncés pour Flight Simulator nous vient de chez Turtle Beach. Le VelocityOne Flight Controls System est un contrôleur qui rassemble en une pièce yoke et différentes manettes et boutons. Le tout est designé spécifiquement pour Xbox Series X, dont il reprend les touches de la manette, et personnalisable par l’utilisateur. Annoncé pour l’été dernier, le contrôleur a été retardé et ne dispose pas encore de nouvelle date de sortie. On peut imaginer qu’il devrait arriver quelque part en fin d’année, pour un peu moins de 400€.

Bien entendu, l’ensemble de ces accessoires est aussi compatibles PC, où vous avez déjà un large choix en la matière. De quoi magnifier l’expérience Flight Simulator sur Xbox Series X, à condition d’être prêts à débourser pas loin du prix de la console pour ce que les profanes qualifieront de « manette améliorée »…